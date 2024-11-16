Пограничники задержали группу из 9 нарушителей в Одесской области

Задержанные нарушители. Фото: ГПСУ

Пограничники в Одесской области задержали девять мужчин, которые планировали нелегально пересечь границу с Молдовой через непризнанное Приднестровье. Организатором их бегства был администратор телеграм-канала.

Об этом в субботу, 16 ноября, сообщили в ГПСУ.

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Детали побега

Известно, что пограничники оперативно отреагировали на информацию от Вооруженных Сил Украины о движении неизвестных в направлении государственной границы. Девять мужчин, которые стремились незаконно попасть в Молдову, были обнаружены недалеко от госграницы.

По данным правоохранителей, "путешествие" через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы должен был организовать администратор телеграм-канал. В случае успешного перехода каждый из нарушителей был обязан заплатить ему 120 тысяч гривен.

Привлекли к ответственности

Все девять человек были задержаны и привлечены к административной ответственности. Их дела пока переданы в суд. Пограничная служба призывает граждан не нарушать законы и напоминает о суровой ответственности за незаконное пересечение границы.

Напомним, стало известно, сколько уклонистов платят дельцам за побег за границу. Также в Одессе задержан 38-летний местный житель, который организовал схему переправки военнообязанных за границу.