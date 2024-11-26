В Одесской области перекрыли очередной канал для уклонистов

Пограничники задержали нарушителей. Фото: ГПСУ

Пограничники Подольского отряда задержали девятерых мужчин призывного возраста, а также водителя, который должен был отвезти их в границу. Уклонистам грозят штрафы, а "проводнику" — тюремный срок.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы во вторник, 26 ноября.

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За границу за 120 тысяч

По данным правоохранителей, организатором трансфера являлся администратор одного из Telegram-каналов. Именно он нанял водителя и консультировал беглецов онлайн. За эти услуги каждый из клиентов должен был заплатить ему по 120 тыс. грн. Свой процент получал и водитель. Автомобиль с военнообязанными задержали в Подольском районе.

Как накажут нарушителей

Водителя пограничники передали полиции. Ему грозит до девяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Пассажирам "светят" штрафы или административный арест.

Напомним, в Одесской области задержали мужчину, который пытался пересечь границу, укрывшись на балке под прицепом грузовика. Также в области был арестован переправщик. Он пытался заработать на уклонистах и предлагал взятку пограничнику.