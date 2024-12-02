На Одещині іноземець переправляв військовозобов'язаних за кордон

Правоохоронці затримали підозрюваного. Фото: поліція Одещини

В Одеській області викрили черговий канал переправлення військовозобов'язаних за кордон. Організатором схеми виявився громадянин Вірменії. Його з поплічниками затримали "на гарячому".

Про це повідомили у Нацполіції та Держприкордонслужбі у понеділок, 2 грудня.

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За кордон за 6,5 тис. доларів

За даними правоохоронців, організатору допомагали двоє спільників. За 6,5 тис. грн з людини група пропонувала чоловікам доставити їх з Одеси до передмістя, а звідти до прикордонних сіл Подільського району. Потенційних клієнтів розшукували через власні контакти.

У поліції повідомляють, що двоє фігурантів раніше були судимі за крадіжки та наркозлочини.

Затримання порушників

Одного з учасників групи затримали у прикордонному селі Круті, коли він намагався переправити до Молдови 26-річного чоловіка. Провідник не тільки проконсультував його, але й супроводжував у громадському транспорті. У день переправлення клієнт заплатив 500 доларів авансу. Решті він мав передати, коли опиниться за кордоном.

У затриманні брали участь бійці спецпідрозділу КОРД. Водночас в Одесі заарештували інших учасників групи. Їм повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людей через кордон. Цей злочин карається тюремним ув'язненням на строк до дев'яти років позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Наразі підозрювані перебувають під вартою з можливістю вийти під заставу у 600 тис. грн кожному.

Нагадаємо, в Одесі військовий налагодив переправлення ухилянтів за кордон. Також на Одещині затримали водія вантажівки, який переховував втікача.