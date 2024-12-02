В Одесской области иностранец переправлял военнообязанных за границу

Правоохранители задержали подозреваемого. Фото: полиция Одесчины

В Одесской области разоблачили очередной канал переправки военнообязанных за границу. Организатором схемы оказался гражданин Армении. Его с приспешниками задержали "на горячем".

Об этом сообщили в Нацполиции и Госпогранслужбе в понедельник, 2 декабря.

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За границу за 6,5 тыс. долларов

По данным правоохранителей, организатору помогали двое подельников. За 6,5 тыс. грн с человека группа предлагала мужчинам доставить их из Одессы в пригород, а оттуда в пограничные села Подольского района. Потенциальных клиентов разыскивали через свои контакты.

В полиции сообщают, что двое фигурантов ранее были судимы за кражи и наркопреступления.

Задержание нарушителей

Один из участников группы был задержан в пограничном селе Крути, когда он пытался переправить в Молдову 26-летнего мужчину. Проводник не только проконсультировал его, но и сопровождал в общественном транспорте. В день переправки клиент заплатил 500 долларов аванса. Остальные он должен был передать, когда окажется за границей.

В задержании участвовали бойцы спецподразделения КОРД. В то же время в Одессе арестовали других участников группы. Им сообщили о подозрении в организации незаконной переправки людей через границу. Это преступление карается тюремным заключением сроком до девяти лет лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. Подозреваемые находятся под стражей с возможностью выйти под залог в 600 тыс. грн каждому.

Напомним, в Одессе военный наладил переправку уклонистов за границу. Также в Одесской области задержали водителя грузовика, который прятал беглеца.