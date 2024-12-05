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Туристов из семи областей задержали на Одесчине с помощью дрона

5 декабря 2024 14:28
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области задержаны уклонисты из пяти областей
Пограничники задержали нарушителей. Фото: ГПСУ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Семь военнообязанных из пяти областей пытались пересечь границу с Молдовой. Им помогал админ Telegram-канала. "Турпоходу" помешали пограничники.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы в четверг, 5 декабря.

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За границу пешком

Мужчины из Одесской, Киевской, Житомирской, Херсонской и Сумской областей пытались пересечь границу на рассвете. Они шли пешком, руководствуясь дистанционными советами администратора Telegram-канала. За свои услуги "онлайн-проводник" рассчитывал получить по 3 тыс. долларов с каждого. Беглецы должны были заплатить ему в случае удачной переправки.

Что грозит нарушителям

Группу обнаружил оператор беспилотника. На место отправились военные отдела "Кодыма" Подольского пограничного отряда. Они задержали всех нарушителей. Относительно них составили админпротоколы. Дело было направлено в суд. Если мужчин признают виновными, им придется заплатить от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн штрафа или провести до пятнадцати суток под административным арестом.

Напомним, в Одесской области разоблачили очередной канал переправки военнообязанных за границу. Организатором схемы оказался гражданин Армении. Его с приспешниками задержали "на горячем". Также мы сообщали о военном, который обещал за деньги помочь мужчинам добраться до Приднестровья.

граница пограничники Одесская область уклонисты задержание

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