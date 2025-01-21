В Одессе разоблачили "продавца" брони: подробности

Правоохранители задержали дельца. Фото: Одесская областная прокуратура

Бывший представитель общественного формирования в Одессе зарабатывал на военнообязанных, которые хотели избежать мобилизации. За 600–1000 долларов США он обещал оформить фальшивые документы, которые гарантировали "бронь".

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Мужчина уверял клиентов, что в случае проверок или проблем на блокпостах сможет "решить вопрос" благодаря своим связям в правоохранительных органах и военных структурах. Также он предоставлял возможность беспрепятственного передвижения по городу во избежание проверок.

Правоохранители задержали дельца. Фото: Одесская областная прокуратура

Наличка, которую получил преступник. Фото: Одесская областная прокуратура

Правоохранители зафиксировали два случая "сделки" на 600 и 700 долларов. Подозреваемого задержали с поличным во время получения взятки от второго клиента.

Какое наказание грозит

Преступнику сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Деньги за продажу бронирования. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, в Одесской области задержали мужчину, который пытался пересечь границу с фейковой инвалидностью.

Также мы писали, что был задержан главный психиатр ВСУ, который за время войны разбогател более чем на один миллион долларов.