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Одессит решал вопрос с ТЦК, а сам может оказаться за решеткой

21 января 2025 17:26
Рвачова Анастасия - редактор
В Одессе разоблачили "продавца" брони: подробности
Правоохранители задержали дельца. Фото: Одесская областная прокуратура
Рвачова Анастасия - редактор

Бывший представитель общественного формирования в Одессе зарабатывал на военнообязанных, которые хотели избежать мобилизации. За 600–1000 долларов США он обещал оформить фальшивые документы, которые гарантировали "бронь".

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Детали схемы

Мужчина уверял клиентов, что в случае проверок или проблем на блокпостах сможет "решить вопрос" благодаря своим связям в правоохранительных органах и военных структурах. Также он предоставлял возможность беспрепятственного передвижения по городу во избежание проверок.

Правоохранители задержали дельца. Фото: Одесская областная прокуратура
Правоохранители задержали дельца. Фото: Одесская областная прокуратура 
Наличные, которые получил преступник. Фото: Одесская областная прокуратура
Наличка, которую получил преступник. Фото: Одесская областная прокуратура

Правоохранители зафиксировали два случая "сделки" на 600 и 700 долларов. Подозреваемого задержали с поличным во время получения взятки от второго клиента.

Какое наказание грозит

Преступнику сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Деньги за продажу бронирования. Фото: Одесская областная прокуратура
Деньги за продажу бронирования. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, в Одесской области задержали мужчину, который пытался пересечь границу с фейковой инвалидностью.

Также мы писали, что был задержан главный психиатр ВСУ, который за время войны разбогател более чем на один миллион долларов.

Одесса прокуратура Криминал Новости Одессы преступление уклонисты Бронь от мобилизации

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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