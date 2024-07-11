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Фіктивний підрядник та невиконаний ремонт — БЕБ викрило одеську фірму

11 липня 2024 13:56
Верзілова Єлизавета - редактор
Збитки на понад 10 млн грн: БЕБ викрило одеську фірму
Детективи БЕБ на Одещині викрили дорожньо-будівельну компанію. Фото: БЕБ
Верзілова Єлизавета - редактор

Керівника однієї з одеських дорожньо-будівельних компаній підозрюють в ухиленні від сплати податків. Чоловік своїми махінаціями зі звітами завдав державі збитків на суму 10,5 мільйонів гривень. 

Про це повідомили у пресслужбі Бюро Економічної Безпеки

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Ухилився від сплати податків

Виявилося, що керівник компанії, що займається ремонтом та будівництвом доріг, подав до податкової служби неправдиві дані. Він зазначив там інформацію про нібито проведені операції з фіктивним постачальником. Таким чином фігурант хотів зменшити податкові зобов'язання своєї компанії. 

Фіктивна фірма на Одещині
Печатки, які вилучили детективи. Фото: БЕБ

Раніше детективи вже викрили керівника фіктивної фірми-постачальника. Встановлено, що через її банківські рахунки було легалізовано майже 300 мільйонів гривень. 

Що загрожує

Наразі суд визнав винним керівника компанії-постачальника у внесенні в документи для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей. Злочин кваліфікується за ст. 205 ККУ та карається позбавленням волі на строк до п'яти років. Розслідування триває.

Випадки ухилення від податків

Ми писали, що на Одещині фінансового директора одного з підприємств судитимуть за ухилення від сплати податків. Чоловік "заборгував" державі понад 10 мільйонів гривень. 

Окрім цього, раніше детективи Бюро економічної безпеки скерували до суду справу проти підприємства, що займалось експортом олії. Бізнесмени не подали звіти та ухилились від сплати понад чотирьох мільйонів гривень у бюджет.

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