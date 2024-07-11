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Фиктивный подрядчик и невыполненный ремонт — БЭБ разоблачило одесскую фирму

11 июля 2024 13:56
Верзилова Єлизавета - редактор
Убытки более чем на 10 млн грн: БЭБ разоблачило одесскую фирму
Детективы БЭБ в Одесской области разоблачили дорожно-строительную компанию. Фото: БЭБ
Верзилова Єлизавета - редактор

Руководителя одной из одесских дорожно-строительных компаний подозревают в уклонении от уплаты налогов. Мужчина своими махинациями с отчетами нанес государству ущерб на сумму 10,5 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро Экономической Безопасности.

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Уклонился от уплаты налогов

Оказалось, что руководитель компании, занимающейся ремонтом и строительством дорог, направил в налоговую службу неправдивые данные. Он отметил там информацию о якобы проведенных операциях с фиктивным поставщиком. Таким образом, фигурант хотел уменьшить налоговые обязательства своей компании.

Фиктивная фирма в Одесской области
Печати, которые изъяли детективы. Фото: БЭБ

Ранее детективы уже разоблачили руководителя фиктивной фирмы-поставщика. Установлено, что через ее банковские счета было легализировано около 300 миллионов гривен.

Что угрожает

Суд признал виновным руководителя компании-поставщика во внесении в документы для проведения государственной регистрации юридического лица заведомо ложных сведений. Преступление квалифицируется по ст. 205 УК и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.

Случаи ухода от налогов

Мы писали, что в Одесской области финансового директора одного из предприятий будут судить за уклонение от уплаты налогов. Мужчина "задолжал" государству более 10 миллионов гривен.

Кроме того, ранее детективы Бюро экономической безопасности направили в суд дело против предприятия, занимавшегося экспортом масла. Бизнесмены не подали отчеты и уклонились от уплаты более четырех миллионов гривен в бюджет.

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