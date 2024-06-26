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Не сплатили до держави понад 10 мільйонів гривень — на Одещині накрили чергових експортерів

26 червня 2024 13:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Експортери на Одещині заборгували понад 10 млн грн - прокуратура
Чоловік робить підрахунки на калькуляторі. Фото: Unsplush
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Фінансового директора одного з підприємств на Одещині судитимуть за ухилення від сплати податків. Чоловік "заборгував" державі понад 10 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі діяльності

Слідство встановило, що підприємець-експортер сільгосппродукції не включив у податкову звітність за 2023 рік частину прибутку від реалізації на експорт соєвих бобів на понад 61 млн гривень. Як з'ясувалось, 5 тисяч тонн продукції експортувалося морським шляхом до країн Азії. Ці протиправні дії призвели до ненадходження до бюджету України 11 млн гривень податку на прибуток.

Завдяки своєчасним діям правоохоронців забезпечено відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі. 

Що загрожує

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно фінансового директора підприємства, обвинуваченого в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу на суму до 425 тисяч гривень. 

Випадки ухилення від сплати податків на Одещині

Ми писали раніше, що детективи Бюро економічної безпеки скерували до суду справу проти підприємства, що займалось експортом олії. Бізнесмени не подали звіти та ухилились від сплати понад чотирьох мільйонів гривень у бюджет.

Окрім цього, в Одеській області викрили експортерів зерна, які тривалий час надавали неправильні звіти та ухилялись від податків. Загалом підприємство недоплатило понад 20 мільйонів гривень в держбюджет.

держбюджет
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податки
штраф
Одеська область
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злочин
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