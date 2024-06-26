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Не оплатили государству более 10 миллионов гривен — в Одесской области накрыли очередных экспортеров

26 июня 2024 13:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Экспортеры в Одесской области задолжали более 10 млн грн - прокуратура
Мужчина делает подсчеты на калькуляторе. Фото: Unsplush
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Финансового директора одного из предприятий в Одесской области будут судить за уклонение от уплаты налогов. Мужчина "задолжал" государству более 10 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали деятельности

Следствие установило, что предприниматель-экспортер сельхозпродукции не включил в налоговую отчетность за 2023 год часть прибыли от реализации на экспорт соевых бобов более чем на 61 млн гривен. Как выяснилось, 5 тысяч тонн продукции экспортировалось морским путем в страны Азии. Эти противоправные действия привели к непоступлению в бюджет Украины 11 млн гривен налога на прибыль.

Благодаря своевременным действиям правоохранителей обеспечено возмещение нанесенного государству ущерба в полном объеме.

Что угрожает

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении финансового директора предприятия, обвиняемого в умышленном уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа на сумму до 425 тысяч гривен.

Случаи уклонения от уплаты налогов в Одесской области

Мы писали ранее, что детективы Бюро экономической безопасности направили в суд дело против предприятия, занимавшегося экспортом растительного масла. Бизнесмены не подали отчеты и уклонились от уплаты более четырех миллионов гривен в бюджет.

Кроме этого, в Одесской области разоблачили экспортеров зерна, длительно предоставлявших неправильные отчеты и уклонявшихся от налогов. В общей сложности предприятие недоплатило более 20 миллионов гривен в госбюджет.

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