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Флоту рф вже не так спокійно у своїй "тихій гавані", — Гуменюк

24 березня 2023 12:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Загроза ракетного удару — висока
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі перебуває 13 кораблів рф. Серед них 4 ракетоносії, по два надводних і підводних, із загальним можливим залпом 24 "Калібри". 

Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Зазвичай рф тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.  

"Корабельне угруповування розсерджене по Чорному мору у зв'язку з тим, що в "тихой гавани" Севастополя, яку вони так омріяно зайняли їм вже не так спокійно. Вони намагаються розосередити свій флот і навіть судна забезпечення для того, щоб не було скупчення в одному місці там, де їх час від часу турбує наш “неспокій", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Як додала речниця ОК "Південь" враховуючи вантаж Джанкою, що не доїхав, ракет на бойовій готовності може бути менше. Однак “Калібри”, що їхали біли надводного базування, а ось підводні човни спорядженні.

Виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги  необхідно діяти швидко і оперативно.  

Зазначимо, щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування.  

Нагадаємо, ввечері, по Одещині було спрямовано дві авіаційні керовані ракети типу Х-59. Втім сили ППО очікували такої атаки та знаходяться в постійні бойовій готовності. Наразі загроза залишається високою. 

Фото armyinform

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