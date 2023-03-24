Флоту рф уже не так спокойно в своей "тихой гавани", — Гуменюк
В Черном море находится 13 кораблей россии. Среди них 4 ракетоносителя, по два надводных и подводных, с общим возможным залпом 24 "Калибра".
Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
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Обычно россия держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.
"Корабельная группировка раздосадована по Черному морю в связи с тем, что в "тихой гавани" Севастополя, которую они заняли им уже не так спокойно. Они пытаются рассредоточить свой флот и даже суда обеспечения для того, чтобы не было скопления в одном месте там, где их время от времени беспокоит наша "беспокойство"", — отметила Наталья Гуменюк.
Как добавила спикер ОК "Юг" учитывая груз не доехавшей Джанкой ракет на боевой готовности может быть меньше. Однако "Калибры", которые ехали были надводного базирования, а вот подлодки снаряжены.
Обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно.
Отметим, чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.
Напомним, вечером, по Одесчине были направлены две авиационные управляемые ракеты типа Х-59. Впрочем, силы ПВО ожидали такой атаки и находятся в постоянной боевой готовности. Пока угроза остается высокой.
Фото armyinform