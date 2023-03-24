Братчук про нічну атаку по Одещині та загрозу чергового обстрілу
Ввечері, по Одещині було спрямовано дві авіаційні керовані ракети типу Х-59. Втім сили ППО очікували такої атаки та знаходяться в постійні бойовій готовності. Наразі загроза залишається високою.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
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"Це була атака ракетами, із літаків тактичної авіації. Протягом двох тижнів ворог намагається активізувати свої дії саме за допомогою авіації, заходить з Криму й б’є по Одещині. За цей тиждень це вже друга атака, попередня була на жаль з влучанням, тоді не було загиблих. Цього разу в нас 100% результат показали наші сили ППО", — зазначив Сергій Братчук.
Речник Одеської ОВА додав, що такі атаки можуть бути кожного дня. Спостерігається ворожа активність як в небі, так і в морі. Чорноморський флот рф постійно перегруповується, окупанти додають ракетоносії. Втім кораблі тримають на безпечній відстані від контрольованого Україною берега.
Станом на вечір корабельного угруповання у 15 одиниць 2 надводних та 2 підводних ракетоносії, загальний залп яких може сягати 24 "Калібрів". Пріоритети ворога — об’єкти критичної та військової інфраструктури, логістичні й транспортні об’єкти.
Ракетний удар по Одесі
21 березня, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, росіяни завдали удар по одному з районів Одеси. Ракета влучила в будівлю монастиря. Обстріл Одеси — це так звана помста за "бавовну" у Джанкої. Кадри наслідків ракетного удару вже в матеріалі.
Зазначимо, російські окупанти вимушені користуватися Джанкоєм, як залізничним вузлом, для перекидання вантажів на потреби свого чорноморського флоту. Адже залізнична гілка Кримського мосту не функціонує. Про це в коментарі Новини.LІVE заявив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.