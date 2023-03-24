Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Братчук про нічну атаку по Одещині та загрозу чергового обстрілу arrow

Братчук про нічну атаку по Одещині та загрозу чергового обстрілу

24 березня 2023 10:28
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
О 09:57 в Одеській області оголосили повітряну тривогу
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ввечері, по Одещині було спрямовано дві авіаційні керовані ракети типу Х-59. Втім сили ППО очікували такої атаки та знаходяться в постійні бойовій готовності. Наразі загроза залишається високою. 

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Читайте також:

"Це була атака ракетами, із літаків тактичної авіації. Протягом двох тижнів ворог намагається активізувати свої дії саме за допомогою авіації, заходить з Криму й б’є по Одещині. За цей тиждень це вже друга атака, попередня була на жаль з влучанням, тоді не було загиблих. Цього разу в нас 100% результат показали наші сили ППО", — зазначив Сергій Братчук. 

Речник Одеської ОВА додав, що такі атаки можуть бути кожного дня. Спостерігається ворожа активність як в небі, так і в морі. Чорноморський флот рф постійно перегруповується, окупанти додають ракетоносії. Втім кораблі тримають на безпечній відстані від контрольованого Україною берега. 

Станом на вечір корабельного угруповання у 15 одиниць 2 надводних та 2 підводних ракетоносії, загальний залп яких може сягати 24 "Калібрів". Пріоритети ворога — об’єкти критичної та військової інфраструктури, логістичні й транспортні об’єкти. 

Ракетний удар по Одесі

21 березня, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, росіяни завдали удар по одному з районів Одеси. Ракета влучила в будівлю монастиря. Обстріл Одеси — це так звана помста за "бавовну" у Джанкої. Кадри наслідків ракетного удару вже в матеріалі

Зазначимо, російські окупанти вимушені користуватися Джанкоєм, як залізничним вузлом, для перекидання вантажів на потреби свого чорноморського флоту. Адже залізнична гілка Кримського мосту не функціонує. Про це в коментарі Новини.LІVE заявив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

10:36Росіяни обстріляли Сумщину керованими авіаційними бомбами: що відомо

10:30 Кабмін доручив Мінкульту розробити проєкт створення Національного військового цвинтаря

10:26 Мессі встановив рекорд, якому позаздрить Роналду

Новина з відео

10:21 ​​​​​​​ГУР оприлюднило документальний фільм про харківський контрнаступ

Новина з відео

10:10 Екснардепа Рената Кузьміна заочно взяли під варту: у чому він звинувачується

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:09 Правозахисники розповіли про зґвалтування і тортури у в'язницях Північної Кореї

09:50 Китай просить Європу підтримати мирний план щодо України

09:47 Засновник бренду Zara змушений постійно витрачати мільярди євро: у чому причина

09:43 Українці активно повертають борги за мікрокредитами і не припиняють їх брати, — Оpendatabot

09:43 Франківська поліція купила авто майже за 2 мільйона гривень з румунського гранту

Новина з відео

10:21 ​​​​​​​ГУР оприлюднило документальний фільм про харківський контрнаступ

Новина з відео

10:10 Екснардепа Рената Кузьміна заочно взяли під варту: у чому він звинувачується

Новина з відео

09:05 Ні дня без пожеж: у російському Арамілі спалахнув науково-виробничий комплекс

Новина з відео

07:40 Укроборонпром розповів, який відсоток техніки ремонтують прямо біля лінії фронту

Новина з відео

06:35 Голлівудській зірці Джессіці Честейн — 46: найкращі ролі оскароносної акторки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

06:15 Великий піст на Благовіщення: як дотримуватися та які продукти дозволені у свято

Новина з відео

22:20 Російський терор ми не пробачимо і не забудемо, — Зеленський

Новина з відео

21:42Зеленський звернувся до Європейської ради та відзначив п’ять ключових небезпек: деталі

Новина з відео

18:47 Окупанти скаржаться на випадки дезертирства військових рф та невдачі у Бахмуті, — перехоплення ГУР

Новина з відео

18:26 Лікар із Запоріжжя розповів, як рятував людей після удару рф по багатоповерхівці

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чим зараз займається зірка "Підйому"

Ексклюзив

06:10В Україні закрилися сотні обмінників: як вони працюють і скільки заробляють

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

Ексклюзив

19:00Дунайка вже на прилавках Привозу: як її краще приготувати — поради продавців

18:40Ізраїльські "Ловці дронів" скоро приїдуть в Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:00На годину вперед: одесити про переведення часу

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:13Аналітики оцінили максимальну вартість валюти у 2023-му

Актуальне по темі

None 24 Березень 10:27

Кабмін доручив Мінкульту розробити проєкт створення Національного військового цвинтаря

None 24 Березень 10:26

Мессі встановив рекорд, якому позаздрить Роналду

None 24 Березень 10:17

Екснардепа Рената Кузьміна заочно взяли під варту: у чому він звинувачується

None 24 Березень 10:10

Правозахисники розповіли про зґвалтування і тортури у в'язницях Північної Кореї

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB