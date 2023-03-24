Братчук про нічну атаку по Одещині та загрозу чергового обстрілу

О 09:57 в Одеській області оголосили повітряну тривогу

Ввечері, по Одещині було спрямовано дві авіаційні керовані ракети типу Х-59. Втім сили ППО очікували такої атаки та знаходяться в постійні бойовій готовності. Наразі загроза залишається високою.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Це була атака ракетами, із літаків тактичної авіації. Протягом двох тижнів ворог намагається активізувати свої дії саме за допомогою авіації, заходить з Криму й б’є по Одещині. За цей тиждень це вже друга атака, попередня була на жаль з влучанням, тоді не було загиблих. Цього разу в нас 100% результат показали наші сили ППО", — зазначив Сергій Братчук.

Речник Одеської ОВА додав, що такі атаки можуть бути кожного дня. Спостерігається ворожа активність як в небі, так і в морі. Чорноморський флот рф постійно перегруповується, окупанти додають ракетоносії. Втім кораблі тримають на безпечній відстані від контрольованого Україною берега.

Станом на вечір корабельного угруповання у 15 одиниць 2 надводних та 2 підводних ракетоносії, загальний залп яких може сягати 24 "Калібрів". Пріоритети ворога — об’єкти критичної та військової інфраструктури, логістичні й транспортні об’єкти.

Ракетний удар по Одесі

21 березня, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, росіяни завдали удар по одному з районів Одеси. Ракета влучила в будівлю монастиря. Обстріл Одеси — це так звана помста за "бавовну" у Джанкої. Кадри наслідків ракетного удару вже в матеріалі.

Зазначимо, російські окупанти вимушені користуватися Джанкоєм, як залізничним вузлом, для перекидання вантажів на потреби свого чорноморського флоту. Адже залізнична гілка Кримського мосту не функціонує. Про це в коментарі Новини.LІVE заявив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.