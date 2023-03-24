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Братчук о ночной атаке по Одесчине и угрозе очередного обстрела

24 марта 2023 10:28
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В 09:57 в Одесской области объявили воздушную тревогу
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вечером, по Одесчине были направлены две авиационные управляемые ракеты типа Х-59. Впрочем, силы ПВО ожидали такой атаки и находятся в постоянной боевой готовности. Пока угроза остается высокой.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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"Это была атака ракетами, из самолетов тактической авиации. В течение двух недель враг пытается активизировать свои действия именно с помощью авиации, заходит из Крыма и бьет по Одесчине. За эту неделю это уже вторая атака, предыдущая была, к сожалению, с попаданием, тогда не было погибших. На этот раз у нас 100% результат показали наши силы ПВО", — отметил Сергей Братчук.

Представитель Одесской ОВА добавил, что такие атаки могут быть каждый день. Наблюдается враждебная активность как в небе, так и в море. Черноморский флот рф постоянно перегруппировывается, оккупанты добавляют ракетоносители. Впрочем, корабли держат на безопасном расстоянии от контролируемого Украиной берега.

По состоянию на вечер корабельной группировки в 15 единиц 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя, общий залп которых может достигать 24 "Калибров". Приоритеты врага — объекты критической и военной инфраструктуры, логистические и транспортные объекты.

Ракетный удар по Одессе

21 марта, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, россияне нанесли удар по одному из районов Одессы. Ракета попала в здание монастыря. Обстрел Одессы — это так называемая месть за "хлопок" в Джанкое. Кадры последствий ракетного удара уже в материале.

Отметим, российские оккупанты вынуждены пользоваться Джанкоем, как железнодорожным узлом, для опрокидывания грузов на нужды своего черноморского флота. Ведь железнодорожная ветвь Крымского моста не работает. Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан І ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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