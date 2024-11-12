Одесит фотографував ЗСУ і зливав у Telegram — що вирішив суд

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

Мешканець Одеси фотографував військові частини та поширював цю інформацію у Telegram. Чоловіка визнали винним та призначили йому покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку Малиновського районного суду Одеси йдеться про те, що протягом 2022-2023 років обвинувачений на свій мобільний пристрій фотографував українських військових, перебуваючи на території приватного підприємства, де на той час працював радіомеханіком. Таким чином він здійснив фотофіксацію складових частин підрозділів ЗСУ на розташованого поряд аеродрому.

Згодом чоловік поширив у створеній групі у Telegram, в якій перебувало 10 учасників, інформацію про розташування підрозділів ЗСУ, які виконували завдання на території аеродрому.

У цій же групі він висловлював підтримку збройній агресії РФ і свої антиукраїнські погляди. Зокрема, чоловік виказував надію на те, що росіяни визволять Одесу та переможуть, адже, за його словами, борються проти абсолютного зла.

"Если руске возьмут Одессу, то будет тишь игладь. И Божья благодать. И свет пропадать перестанет", — писав обвинувачений у своїй групі 30 січня 2023 року.

У квітні 2023 року коригувальника затримали та помістили під варту. Через понад рік підсудний уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.

Рішення суду

Вивчивши деталі справи, суд затвердив угоду про визнання винуватості чоловіка та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі без конфіскації майна. Також зловмисники заборонили обіймати посади в оборонно-промислових комплексах протягом двох років.

Нагадаємо, у Львові судили жінку, яка вихваляла збройну агресію Росії проти України в соціальних мережах. Також вона відправляла дані сестрі з Москви про ракетні удари по місту.

Раніше ми писали про те, що в Одесі судили блогера, який знімав блокпости ЗСУ. Також він заперечував військову агресію РФ проти України.