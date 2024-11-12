Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Фотографував ЗСУ та підтримував РФ у Telegram — що вирішив суд arrow

Фотографував ЗСУ та підтримував РФ у Telegram — що вирішив суд

12 листопада 2024 23:03
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Одесит фотографував ЗСУ і зливав у Telegram — що вирішив суд
Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Мешканець Одеси фотографував військові частини та поширював цю інформацію у Telegram. Чоловіка визнали винним та призначили йому покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У вироку Малиновського районного суду Одеси йдеться про те, що протягом 2022-2023 років обвинувачений на свій мобільний пристрій фотографував українських військових, перебуваючи на території приватного підприємства, де на той час працював радіомеханіком. Таким чином він здійснив фотофіксацію складових частин підрозділів ЗСУ на  розташованого поряд аеродрому.

Згодом чоловік поширив у створеній групі у Telegram, в якій перебувало 10 учасників, інформацію про розташування підрозділів ЗСУ, які виконували завдання на території аеродрому.

  У цій же групі він висловлював підтримку збройній агресії РФ і свої  антиукраїнські погляди. Зокрема, чоловік  виказував надію на те, що росіяни визволять Одесу та переможуть, адже, за його словами, борються проти абсолютного зла.  

"Если руске возьмут Одессу, то будет тишь игладь. И Божья благодать. И свет пропадать перестанет", — писав  обвинувачений у своїй  групі 30 січня 2023 року. 

У квітні 2023 року коригувальника затримали та помістили під варту. Через понад рік підсудний уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.

Рішення суду

Вивчивши деталі справи, суд затвердив угоду про визнання винуватості чоловіка та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі без конфіскації майна. Також зловмисники заборонили обіймати посади в оборонно-промислових комплексах протягом двох років.

Нагадаємо, у Львові судили жінку, яка вихваляла збройну агресію Росії проти України в соціальних мережах. Також вона відправляла дані сестрі з Москви про ракетні удари по місту.

Раніше ми писали про те, що в Одесі судили блогера, який знімав блокпости ЗСУ. Також він заперечував військову агресію РФ проти України.

судові рішення Одеса Колаборант війна в Україні Росія ЗСУ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

23:13 У Сумах пролунав вибух

23:03 Фотографував ЗСУ та підтримував РФ у Telegram — що вирішив суд

22:57 Трамп призначив радника з національної безпеки

Text

22:47 Депутат пояснив, чи потрібно розбудовувати метро у Києві

22:33 Відмовився від служби через родину в окупації — що вирішив суд

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

22:28 Зеленський обговорив з Трюдо кроки напередодні зустрічі G20

Text

22:09 Бахматов назвав, чому бюджет Києва не відповідає воєнному часу

21:52 Путін не поїде на саміт G20 у Бразилії — яка причина

21:48 У прокуратурі показали наслідки обстрілу Харкова — відео

21:43 Повістки для водіїв в Україні — хто, коли та де може вручати

Термінова новина

23:13 У Сумах пролунав вибух

23:03 Фотографував ЗСУ та підтримував РФ у Telegram — що вирішив суд

22:57 Трамп призначив радника з національної безпеки

22:33 Відмовився від служби через родину в окупації — що вирішив суд

22:28 Зеленський обговорив з Трюдо кроки напередодні зустрічі G20

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

21:52 Путін не поїде на саміт G20 у Бразилії — яка причина

21:48 У прокуратурі показали наслідки обстрілу Харкова — відео

21:43 Повістки для водіїв в Україні — хто, коли та де може вручати

21:33 Шмигаль анонсував онлайн-проходження експертизи на інвалідність

21:30 Військовий пішов у СЗЧ через образу на командира — вирок суду

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

Text

22:47 Депутат пояснив, чи потрібно розбудовувати метро у Києві

Text

22:09 Бахматов назвав, чому бюджет Києва не відповідає воєнному часу

Text

19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

Text

19:16 Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

Text

18:40 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги під час війни

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

17:59 Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Text

13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

Text

09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком