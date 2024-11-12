Одессит фотографировал ВСУ и сливал в Telegram — что решил суд

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

Житель Одессы фотографировал воинские части и распространял эту информацию в Telegram. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре Малиновского районного суда Одессы говорится о том, что в течение 2022-2023 годов обвиняемый на свое мобильное устройство фотографировал украинских военных, находясь на территории частного предприятия, где в то время работал радиомехаником. Таким образом он осуществил фотофиксацию составных частей подразделений ВСУ на расположенного рядом аэродрома.

Впоследствии мужчина распространил в созданной группе в Telegram, в которой находилось 10 участников, информацию о расположении подразделений ВСУ, которые выполняли задачи на территории аэродрома.

В этой же группе он выражал поддержку вооруженной агрессии РФ и свои антиукраинские взгляды. В частности, мужчина выражал надежду на то, что россияне освободят Одессу и победят, ведь, по его словам, борются против абсолютного зла.

"Если русские возьмут Одессу, то будет тишь игладь. И Божья благодать. И свет пропадать перестанет", — писал обвиняемый в своей группе 30 января 2023 года.

В апреле 2023 года корректировщика задержали и поместили под стражу. Спустя более года подсудимый заключил с прокурором соглашение о признании вины.

Решение суда

Изучив детали дела, суд утвердил соглашение о признании виновности мужчины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы без конфискации имущества. Также злоумышленники запретили занимать должности в оборонно-промышленных комплексах в течение двух лет.

Напомним, во Львове судили женщину, которая восхваляла вооруженную агрессию России против Украины в социальных сетях. Также она отправляла данные сестре из Москвы о ракетных ударах по городу.

Ранее мы писали о том, что в Одессе судили блогера, снимавшего блокпосты ВСУ. Также он отрицал военную агрессию РФ против Украины.