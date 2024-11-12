В Одесі судили блогера — він викладав у мережу об'єкти ЗСУ

Суддя тримає молоток. Фото: ілюстративне/freepik

В Одесі судили блогера, який знімав блокпости ЗСУ. Також він заперечував військову агресію РФ проти України. Втім, тюремне ув'язнення йому замінили іспитовим строком.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Малиновського райсуду Одеси.

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Подробиці справи

Одесит, проїжджаючи повз морський порт, зняв на телефон блокпости ЗСУ. Згодом він виклав відео у групі WhatsApp на 29 людей. Крім того, чоловік брав участь у стрімах у ТікТок під ніком "Прокурор СРСР". Він стверджував, що війни між Україною та Росією буцімто немає, адже її не оголошував президент. Крім того, підсудний запевняв, нібито Одесу обстрілюють українські військові.

Блогера обвинуватили у поширенні інформації про розташування ЗСУ та запереченні збройної агресії РФ проти України.

Що вирішив суд

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. Суд врахував щире каяття обвинуваченого, а також те, що він має інвалідність ІІ групи та переніс ампутацію лівої ноги через цукровий діабет. Тому ув'язнення на п'ять років йому замінили трьома роками іспитового строку.

Нагадаємо, у Харкові винесли вирок жінці, яка вихваляла дії російської армії. Також на Одещині судять чоловіка, який працював на окупантів на Херсонщині, а потім влаштувався на роботу у ТЦК.