В Одессе судили блогера — он преподавал в сеть объекты ВСУ

Судья держит молоток. Фото: иллюстративное/freepik

В Одессе судили блогера, снимавшего блокпосты ВСУ. Также он отрицал военную агрессию РФ против Украины. Тем не менее, тюремное заключение ему заменили испытательным сроком.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Малиновского райсуда Одессы.

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Подробности дела

Одессит, проезжая мимо морского порта, снял на телефон блокпосты ВСУ. Впоследствии он выложил видео в группе WhatsApp на 29 человек. Кроме того, мужчина участвовал в стримах в ТікТок под ником "Прокурор СССР". Он утверждал, что войны между Украиной и Россией будто бы нет, ведь ее не объявлял президент. Кроме того, подсудимый уверял, что Одессу якобы обстреливают украинские военные.

Блогера обвинили в распространении информации о расположении ВСУ и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Что решил суд

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Суд учел искреннее раскаяние обвиняемого, а также то, что он имеет инвалидность ІІ группы и перенес ампутацию левой ноги из-за сахарного диабета. Поэтому заключение на пять лет ему заменили тремя годами испытательного срока.

Напомним, в Харькове вынесли приговор женщине, восхвалявшей действия российской армии. Также в Одесской области судят мужчину, который работал на оккупантов в Херсонской области, а затем устроился в ТЦК.