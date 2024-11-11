Працівник ТЦК на Одещині раніше прислужував окупантам — його судитимуть

Працівник ДБР поруч з затриманим. Фото: ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо співробітника ТЦК в Одеській області. Під час окупації Херсонщини він працював на загарбників. Обвинувальний акт скерували до суду.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань у понеділок, 11 листопада.

Читайте також:

Двічі "перевзувся"

За даними слідства, колишній інспектор "Дар’ївської колонії" після окупації частини Херсонської області залишився на посаді, працюючи на загарбників. Коли ж окупантів вигнали, він продовжував жити тепер вже на визволеній території. Згодом чоловіка мобілізували. Він став служити в одному з районних ТЦК Одеської області й роздавав повістки військовозобов'язаним.

У розмовах з колегами перебіжчик заперечував свою співпрацю з окупантами.

Що загрожує колаборанту

Працівники ДБР дослідили документи про роботу колонії під час окупації, опитали свідків і викрили перебіжчика. Йому повідомили про підозру у колабораціонізмі. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, на Миколаївщині затримали матроса, який передавав секретну інформацію російським спецслужбам. Також правоохоронці викрили військового пенсіонера, який наводив ворожі ракети на Одесу.