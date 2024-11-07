Матрос з Миколаєва працював на Росію

Представник російських спецслужб. Фото: ілюстративне/росЗМІ

Матрос з Миколаївщини поділяв проросійські погляди і виправдовував агресію РФ проти України. Він сам встановив контакти з ворогом і отримав завдання шпигувати у власній військовій частині.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Південного регіону.

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Здавав своїх

За даними слідства, матрос ще у квітні почав листуватися у проросійському чат-боті. Виконуючи завдання куратора, він передав відомості про командування військової частини, в якій служив, деталі проходження служби, посадові обов’язки. Крім того, військовий повідомляв ворога про системи оборони та охорони.

Що буде зі зрадником

Шпигунську діяльність матроса викрили правоохоронці. Його судитимуть за державну зраду. Якщо суд визнає військового винним, йому загрожує від 15 років до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі затриманий перебуває під вартою без права застави.

Нагадаємо, колишній військовий наводив ракети на Одесу. Також у місті судитимуть учасників російської диверсійної групи.