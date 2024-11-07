Матрос из Николаева работал на Россию

Представитель русских спецслужб. Фото: иллюстративное/росСМИ

Матрос из Николаева разделял пророссийские взгляды и оправдывал агрессию РФ против Украины. Он сам установил контакты с врагом и получил задание шпионить в собственной воинской части.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона.

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Сдавал своих

По данным следствия, матрос еще в апреле начал переписываться в пророссийском чат-боте. Выполняя задачи куратора, он передал сведения о командовании воинской части, в которой служил, детали прохождения службы, должностные обязанности. Кроме того, военный сообщал врагу о системах обороны и охраны.

Что будет с предателем

Шпионскую деятельность матроса разоблачили правоохранители. Его будут судить за государственную измену. Если суд признает военного виновным, ему грозит от 15 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества. В настоящее время задержанный находится под стражей без права залога.

Напомним, бывший военный наводил ракеты в Одессу. Также в городе будут судить участников российской диверсионной группы.