Наводив ракети на Одесу — затримали агента РФ

Контррозвідники затримують підозрюваного. Фото: СБУ

Військовий пенсіонер коригував удари по Миколаєву та Одесі. У подальшому він планував втекти до Росії. Але зрадника затримали правоохоронці.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Читайте також:

Що робив шпигун

Мешканець Миколаївщини потрапив у поле зору ворожих спецслужб ще до повномасштабної війни, коли він приїздив до Росії. Після початку вторгнення, з ним дистанційно зв'язався представник ФСБ і запропонував роботу. Пенсіонер погодився. Він мав розвідувати локації Сил оборони, по яким росіяни згодом наносили удари "шахедами" і ракетами. Крім того, чоловік вів дорозвідку на місцях прильотів і доповідав ФСБ про наслідки атак.

Також серед завдань шпигуна був пошук кандидатів у нові агенти РФ. Для цього він розпитував знайомих колишніх правоохоронців про настрої діючих співробітників.

Що чекає на агента

Підозрюваного затримали за місцем проживання. У нього вилучили сім-карти й два телефони з доказами контактів з окупантами. Пенсіонеру повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі затриманий перебуває під вартою.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть учасників диверсійної групи РФ, які планували сходження з рейок поїзду. Також у місті затримали ворожого агента — він наводив ракети на цивільні судна у порту.