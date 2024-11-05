Наводил ракеты в Одессу — задержали агента РФ

Контрразведчики задерживают подозреваемого. Фото: СБУ

Военный пенсионер корректировал удары по Николаеву и Одессе. В дальнейшем он планировал бежать в Россию. Но предателя задержали правоохранители.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Что делал шпион

Житель Николаевщины попал в поле зрения вражеских спецслужб еще до полномасштабной войны, когда он приезжал в Россию. После начала вторжения с ним дистанционно связался представитель ФСБ и предложил работу. Пенсионер согласился. Он должен был разведывать локации сил обороны, по которым россияне впоследствии наносили удары "шахедами" и ракетами. Кроме того, мужчина вел разведку на местах прилетов и докладывал ФСБ о последствиях атак.

Также среди задач шпиона был поиск кандидатов в новые агенты РФ. С этой целью он расспрашивал знакомых бывших правоохранителей о настроениях действующих сотрудников.

Что ждет агента

Подозреваемый был задержан по месту жительства. У него изъяли сим-карты и два телефона с подтверждениями контактов с оккупантами. Пенсионеру сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. В настоящее время задержанный находится под стражей.

Напомним, в Одессе будут судить участников диверсионной группы РФ, планировавших схождение с рельсов поезда. Также в городе задержан вражеский агент — он наводил ракеты на гражданские суда в порту.