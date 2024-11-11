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Работал на РФ, а затем в ТЦК — на Одесчине судят перебежчика

11 ноября 2024 12:03
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Работник ТЦК в Одесской области ранее прислуживал оккупантам — его будут судить
Работник ГБР рядом с задержанным. Фото: ГБР
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении сотрудника ТЦК в Одесской области. Во время оккупации Херсонщины он работал на захватчиков. Обвинительный акт направили в суд.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований в понедельник, 11 ноября.

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По данным следствия, бывший инспектор "Дарьевской колонии" после оккупации части Херсонской области остался на должности, работая на захватчиков. Когда оккупантов выгнали, он продолжал жить теперь уже на освобожденной территории. Впоследствии мужчину мобилизовали. Он стал служить в одном из районных ТЦК Одесской области и раздавал повестки военнообязанным.

В разговорах с коллегами перебежчик отрицал свое сотрудничество с оккупантами.

Что грозит коллаборанту

Сотрудники ГБР исследовали документы о работе колонии во время оккупации, опросили свидетелей и разоблачили перебежчика. Ему сообщили о подозрении в коллаборационизме. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Николаевской области задержали матроса, который передавал секретную информацию российским спецслужбам. Также правоохранители разоблачили военного пенсионера, который наводил вражеские ракеты на Одессу.

ТЦК и СП Одесса Коллаборант Одесская область война

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