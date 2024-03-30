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Франція збільшує виробництво боєкомплектів для потреб ЗСУ, — Яель Брон-Піве

30 березня 2024 16:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Франція збільшує виробництво боєкомплектів для потреб ЗСУ, — Яель Брон-Піве
Яель Брон-Піве. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У відповідь на поточні потреби ЗСУ Франція активно працює над збільшенням виробничих потужностей для забезпечення України необхідними боєкомплектами та боєприпасами. Окрім цього, республіка закликає й Україну виробляти більше власної зброї. 

Про це під час пресбрифінгу в Одесі заявила голова Національної Асамблеї Франції Яель Брон-Піве

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Збільшення виробництва зброї 

За словами Яель Брон-Піве, це спільне завдання обох країн має на меті не лише збільшення постачань, але й стимулювання України до використання всіх можливих способів для розширення власного виробництва.

"Ми у Франції намагаємось збільшити наші виробничі потужності у відповідь на потреби ЗСУ. Ми також спонукаємо Україну використовувати всі способи для збільшення власного виробництва. Наше спільне завдання робити все, аби ці постачання збільшувались", — заявила голова Національної Асамблеї.

Заклики про розблокування в США військової допомоги Україні

Крім того, Франція також закликає своїх заокеанських партнерів у США до розблокування військової допомоги, яка є життєво необхідною для України.

"Ми не можемо припиняти зусиль спрямованих на наших заокеанських партнерів у США, з тим, аби була розблокована зрештою та допомога, яку чекає Україна. Ті зусилля, які ми докладаємо, як парламентарії, на нашому рівні є додатковими до того, що роблять наші лідери та уряди", — заявила Яель Брон-Піве. 

Допомога від Франції

Нагадаємо, Франція залишається відкритою до всіх можливостей у своїй непохитній позиції досягнення перемоги Україною. І відрядження своїх військових на допомогу ЗСУ не є винятком. 

Також ми писали, що французький уряд розгляне виділення додаткових систем ППО для захисту Одеси та припортової інфраструктури регіону. Зустріч делегації відбулася у бомбосховищі під час чергової загрози з боку ворога.

Одеса
Франція
військова допомога
Одеська область
Одеська ОДА
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