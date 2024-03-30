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Франция увеличивает производство боекомплектов для нужд ВСУ, — Яэль Брон-Пиве

30 марта 2024 16:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Франция увеличивает производство боекомплектов для нужд ВСУ, — Яэль Брон-Пиве
Яэль Брон-Пиве. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В ответ на текущие потребности ВСУ Франция активно работает над увеличением производственных мощностей для обеспечения Украины необходимыми боекомплектами и боеприпасами. Кроме того, Республика призывает и Украину производить больше собственного оружия.

Об этом во время пресс брифинга в Одессе заявила глава Национальной Ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве.

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Увеличение производства оружия

По словам Яэль Брон-Пиве, эта общая задача обеих стран имеет целью не только увеличение поставок, но и стимулирование Украины к использованию всех возможных способов для расширения собственного производства.

"Мы во Франции пытаемся увеличить наши производственные мощности в ответ на потребности ВСУ. Мы также побуждаем Украину использовать все способы для увеличения собственного производства. Наша общая задача делать все, чтобы эти поставки увеличивались", — заявила глава Национальной Ассамблеи.

Призывы о разблокировании в США военной помощи Украине

Кроме того, Франция также призывает своих заокеанских партнеров в США к разблокированию военной помощи, жизненно необходимой для Украины.

"Мы не можем прекращать усилия, направленные на наших заокеанских партнеров в США, с тем, чтобы была разблокирована в конце концов та помощь, которую ждет Украина. Те усилия, которые мы прилагаем, как парламентарии, на нашем уровне дополнительны к тому, что делают наши лидеры и правительства", — заявила Яэль Брон-Пиве.

Помощь от Франции

Напомним, Франция остается открытой ко всем возможностям в своей непреклонной позиции достижения победы Украиной. И командировка своих военных в помощь ВСУ не является исключением.

Также мы писали, что французское правительство рассмотрит выделение дополнительных систем ПВО для защиты Одессы и припортовой инфраструктуры региона. Встреча делегации состоялась в бомбоубежище во время очередной угрозы со стороны врага.

Одесса
Франция
военная помощь
Одесская область
Одесская ОГА
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