FreeAzov — в Одесі пройшов автопробіг на підтримку військовополонених

Люди біля оперного театру. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 19 травня, в Одесі пройшла масштабна акція FreeAzov. Люди зібралися в центрі міста, аби підтримати українських військовополонених бійців полку "Азов", яких утримує терористична Росія.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Хлопець з жінкою під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Мітинг в Одесі

Акція почалася з автопробігу від Одеського залізничного вокзалу і поступово перемістилася на головну вулицю міста. На Дерибасівській зібралося понад сто осіб. Дорослі та діти принесли із собою власноруч виготовлені плакати. На них різноманітні заклики — "Де Азов", "Поверніть їм життя", "Моє серце в полоні", "Вони також хочуть бути вільними", "Хочу обійняти свого сина". Мітингувальників підтримували сигналами автомобілі, які проїжджали повз.

Машина під час автопробігу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Жінка тримає в руках плакат. Фото: Новини.LIVE

Чоловік з дитиною під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Українці у російському полоні

Нині окупанти тримають у полоні принаймні 4337 українців, з яких понад 3500 — військові. Але реальна цифра може бути набагато вищою, адже, за інформацією МВС, близько 15 000 бійців вважаються зниклими безвісти.

Додамо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв у березні цього року, що майже 40% тих українських громадян, кого вже повернули додому з РФ, вважалися безвісти зниклими.

Дівчина тримає плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Мотоцикліст зі стягом. Фото: Новини.LIVE

Більше про обміни

Зазначимо, Україна продовжує здійснювати обміни військовополоненими з Російською Федерацією, повертаючи своїх громадян додому. 8 лютого відбувся 51-й обмін, під час якого 100 українців було визволено з російського полону.

Напередодні, 31 січня, також відбувся значний обмін, під час якого до України повернулися 180 рядових і сержантів, а також 27 офіцерів.

Найбільший обмін з початку повномасштабного вторгнення РФ відбувся 3 січня 2024 року. Тоді Україна повернула додому 230 військових та цивільних.

Також ми писали, на початку травня президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає обміну полонених за принципом "всіх на всіх" до закінчення війни.