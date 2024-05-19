FreeAzov — в Одессе прошел автопробег в поддержку военнопленных

Люди возле оперного театра. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 19 мая, в Одессе прошла масштабная акция FreeAzov. Люди собрались в центре города, чтобы поддержать украинских военнопленных бойцов полка "Азов", удерживаемых террористической Россией.

Об этом с места событий сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Парень с женщиной во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Митинг в Одессе

Акция началась с автопробега от Одесского железнодорожного вокзала и постепенно переместилась на главную улицу города. На Дерибасовской собралось более ста человек. Взрослые и дети принесли с собой изготовленные плакаты. На них разнообразные призывы - "Де Азов", "Верните им жизнь", "Мое сердце в плену", "Они тоже хотят быть свободными", "Хочу обнять своего сына". Митингующих поддерживали сигналами проезжавшие мимо автомобили.

Машина во время автопробега в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Женщина, держащая в руках плакат. Фото: Новини.LIVE

Мужчина с ребенком во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Украинцы в русском плену

Сейчас оккупанты держат в плену как минимум 4 337 украинцев, из которых более 3 500 — военные. Но реальная цифра может быть намного выше, ведь, по информации МВД, около 15 000 бойцов считаются пропавшими без вести.

Добавим, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал в марте этого года, что почти 40% украинских граждан, кого уже вернули домой из РФ, считались без вести пропавшими.

Девушка держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Мотоциклист с флагом. Фото: Новини.LIVE

Больше об обменах

Украина продолжает осуществлять обмены военнопленными с Российской Федерацией, возвращая своих граждан домой. 8 февраля состоялся 51-й обмен, во время которого 100 украинцев были освобождены из российского плена.

Накануне, 31 января, также произошел значительный обмен, во время которого в Украину вернулись 180 рядовых и сержантов, а также 27 офицеров.

Наибольший обмен с начала полномасштабного вторжения РФ произошел 3 января 2024 года. Тогда Украина вернула домой 230 военных и гражданских.

Также мы писали, что в начале мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает обмена пленных по принципу "всех на всех" до окончания войны.