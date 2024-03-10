FreeAzov — в Одесі відбулася акція на підтримку українських військовополонених

Мітинг в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У Одесі 10 березня відбулася акція на підтримку українських військовополонених. Небайдужі містяни та родичі полонених вийшли на вулиці міста на мирний мітинг під назвою FreeAzov.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Мітинг Free Azov в Одесі

З виготовленими вручну плакатами люди вишикувались вздовж однієї із магістральних доріг. На вулиці Середньофонтанській зібралось понад двісті людей. Натовп розтягнувся на декілька десятків метрів. Містяни закликають нагадувати про мужніх героїв та підтримувати таким чином родини полонених. Також вони вигукують гасла: "Полон вбиває!", "Волю полку Азов!" та інші.

Дівчина тримає в руках плакат. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні на акцію вийшли й ті, хто уже мав біду ознайомитися з умовами російського полону. Колишній військовополонений Едуард ділиться власним досвідом та страхом за своїх товаришів, які залишаються в полоні без обміну протягом довгих місяців.

"Я провів у полоні пів року. Зараз виходжу тому, що наші хлопці досі там. Я не уявляю, як вони це витримують і що коїться у їхніх головах після тортур. Ми будемо й надалі виходити, щоб ніхто їх не забував, щоб пам’ятали їх", — каже чоловік.

Колишній військовополонений Едуард. Фото: Новини.LIVE

Демонстранти на акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Демонстранти тримали прапори й плакати з закликами звільнити військових із полону. Вони також наголошували на тому, що захисники перебувають в неволі уже не першу весну. Окрім цього, під час акції мітингувальники зібрали підписи до ООН, які згодом відправлять у Женеву.

"Позитивні зміни є. І ми їх бачимо з боку нашої влади та збоку міжнародних організацій. Ми зібрали підписи, і повеземо в Женеву, щоб вони бачили, що людям не байдуже на своїх захисників. Також хочу закликати всіх приєднатися до нашої акції. Адже це біда не якось конкретної сім’ї — це біда всієї України", — зазначила організаторка мітингу Анна.

Організаторка мітингу Анна. Фото: Новини.LIVE

Українці у російському полоні

Нині окупанти тримають у полоні принаймні 4337 українців, з яких понад 3500 — військові. Але реальна цифра може бути набагато вищою, адже, за інформацією МВС, близько 15 000 бійців вважаються зниклими безвісти.

Жінки на акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Люди тримають плакати у руках. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що також акція сьогодні пройшла й у Києві. Біля червоного корпусу Київського Національного університету імені Тараса Шевчека зібралися рідні та близьків бійців полку особливого призначення "Азов", які перебувають у полоні Російської Федерації, а також їхні бойові побратими.