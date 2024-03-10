FreeAzov — в Одессе прошла акция в поддержку украинских военнопленных

Митинг в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе 10 марта прошла акция в поддержку украинских военнопленных. Небезразличные горожане и родственники пленных вышли на улицы города на мирный митинг под названием FreeAzov.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Митинг Free Azov в Одессе

С изготовленными вручную плакатами люди выстроились вдоль одной из магистральных дорог. На улице Среднефонтанской собралось более двухсот человек. Толпа растянулась на несколько десятков метров. Горожане призывают напоминать о мужественных героях и поддерживать таким образом семьи пленных. Также они выкрикивают лозунги: "Плен убивает!", "Волю полка Азов!" и другие.

Девушка держит в руках плакат. Фото: Новини.LIVE

Сегодня на акцию вышли и те, кто уже имел беду ознакомиться с условиями российского плена. Бывший военнопленный Эдуард делится своим опытом и страхом за своих товарищей, которые остаются в плену без обмена в течение долгих месяцев.

"Я провел в плену полгода. Сейчас выхожу потому, что наши ребята до сих пор там. Я не представляю, как они это выдерживают и что творится в их головах после пыток. Мы будем и дальше выходить, чтобы никто их не забывал, чтобы помнили их", — говорит мужчина.

Бывший военнопленный Эдуард. Фото: Новини.LIVE

Демонстранты держали флаги и плакаты с призывами освободить военных из плена. Они также отмечали, что защитники находятся в неволе уже не первую весну. Кроме того, во время акции митингующие собрали подписи в ООН, которые впоследствии отправят в Женеву.

"Позитивные изменения есть. И мы их видим со стороны нашей власти и со стороны международных организаций. Мы собрали подписи, и повезем в Женеву, чтобы они видели, что людям не безразлично своих защитников. Также хочу призвать всех присоединиться к нашей акции. Ведь это беда не как-то конкретной семьи - это беда всей Украины", — отметила организатор митинга Анна.

Организатор митинга Анна. Фото: Новини.LIVE

Украинцы в русском плену

Сейчас оккупанты держат в плену как минимум 4337 украинцев, из которых более 3500 — военные. Но реальная цифра может быть намного выше, ведь, по информации МВД, около 15 000 бойцов считаются пропавшими без вести.

Женщины на акции в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Люди, держа плакаты в руках. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что также сегодня акция прошла и в Киеве. У красного корпуса Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко собрались родные и близких бойцов полка особого назначения "Азов", которые находятся в плену Российской Федерации, а также их боевые собратья.