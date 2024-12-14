Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Фронт наближається — одесити вимагають більше грошей на ЗСУ arrow

Фронт наближається — одесити вимагають більше грошей на ЗСУ

14 грудня 2024 12:04
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Одесити вийшли на мітинг під стіни мерії: які вимоги
Люди з плакатами біля мерії. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі сьогодні, 14 грудня, люди уже традиційно вийшли на мітинг в центрі міста. Уже другий рік поспіль вони просять міську владу направити кошти на забезпечення військових, а не укладання плитки та реконструкцію будівель.  

Про це з місця подій повідомляють журналісти Новини.LIVE

Читайте також:

Гроші на ЗСУ

Попри прохолодну погоду одесити вийшли до стін Одеської мерії, щоб виразити свій протест непершочерговим закупівлям. На мітинг зібралось більше сотні людей. Вони прийшли з портретами загиблих воїнів та плакатами, на яких написано "Гроші на ЗСУ", "Фронт наближається", "Вдягніть військового, а не рожеві окуляри" та "Бюджет України — має стати бюджетом перемоги, а не прокурорів". 

Фронт наближається — одесити вимагають більше грошей на ЗСУ - фото 1
Мітинг біля мерії в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції закликають закупити на 600 млн грн з місцевого бюджету дронів для військових. Окрім цього, волонтери вважають, що потрібно змінити принцип виділення коштів на ЗСУ. Тому що зараз військовим частинам потрібно збирати й затверджувати документи, аби звернутися по допомогу, потім проводити тендер на закупівлю, а це займає багато часу. 

"Нам потрібен швидший шлях для допомоги нашим військовим, тому що рух фронту зараз просто невпинний. Тому наша вимога активістів нашого руху — закупити з місцевого бюджету на 600 мільйонів дронів, "майків" Т-3", — каже волонтерка Лілія Мокряк.

Фронт наближається — одесити вимагають більше грошей на ЗСУ - фото 1
Волонтерка Лілія Мокряк. Фото: Новини.LIVE
Фронт наближається — одесити вимагають більше грошей на ЗСУ - фото 3
Дівчина з плакатом під час мітингу. Фото: Новини.LIVE

Вона також закликала мера Одеси Геннадія Труханова не боятися порушити незакріплені закони й взяти на себе відповідальність, керуючись вимогами суспільства і підвищеною активністю мітингувальників, які вже понад півтора року проводять акції під стінами міської ради.

Фронт наближається — одесити вимагають більше грошей на ЗСУ - фото 2
Жінки під час мітинге в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Фронт наближається — одесити вимагають більше грошей на ЗСУ - фото 3
Плакат на якому написано: "Вдягніть військового, а не рожеві окуляри". Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що відповідно до бюджетного плану на 2025 рік, виділення коштів для військових буде здійснюватися в ручному режимі. Місто планує перераховувати гроші на розрахункові рахунки військових частин або передавати майно, якщо частини зареєстровані на території Одеси. Однак, активісти вважають цей механізм занадто повільним і неефективним. За їхніми словами, виділення коштів таким чином забирає занадто багато часу, а військові рідко звертаються за майном через складну процедуру.

Фронт наближається — одесити вимагають більше грошей на ЗСУ - фото 4
Мітинг в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Фронт наближається — одесити вимагають більше грошей на ЗСУ - фото 5
Дівчата тримають плакати в руках. Фото: Новини.LIVE

Військові потребують підтримки

Водночас мітингувальники зазначають, що виходити на мітинги навіть під час війни — дуже важливо. Адже саме так можна добитися справедливого розподілу коштів та забезпечити військових. 

Потрібно виходити на мітинги і відстоювати наших військових, як вони відстоюють нас на фронті. Потрібно боротися за всіх: військовополонених, волонтерів та інших. Ми зараз тут боремось за те, щоб міська рада та вся Україна в цілому більше приділяла уваги фронту та виділялося більше коштів для забезпечення військових", — каже Артем.

Фронт наближається — одесити вимагають більше грошей на ЗСУ - фото 8
Учасник акції Артем. Фото: Новини.LIVE
Фронт наближається — одесити вимагають більше грошей на ЗСУ - фото 9
Мирна хода учасників мітингу. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про мітинг "Гроші на ЗСУ"

Перша акція протесту на Думській площі відбулась 28 серпня 2023 року після того, як волонтери, дізнались, що міська влада збирається витратити 106,2 млн грн на реконструкцію будівлі Київського районного суду Одеси. Відповідний тендер був розміщений управлінням капбудівництва Одеської міськради на Prozorro.

Нагадаємо, російські загарбники вночі запустили Україною 132 ударних дрони. Також ми писали, що внаслідок російського обстрілу Київської області було пошкоджено автомобіль та складські приміщення. 

Одеса ЗСУ акція Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:43 Військові сказали, що заважає зупинити бусифікацію від ТЦК

12:34 Морський коридор — скільки експортовано продукції з Одещини

12:29 У Києві судили екскерівника кладовища за службову недбалість

12:27 На Херсонщині через обстріл є загиблий і постраждалі — фото

12:15 Нові правила фінмоніторингу — які операції перевірятимуть банки

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

12:04 Фронт наближається — одесити вимагають більше грошей на ЗСУ

12:04 Сирський відвідав бійців 35-ї ОБМП — фото

11:54 Протестувальники у Грузії оригінально висміяли вибори президента

11:49 Росіяни готуються кинути солдатів КНДР на передову, ​— ГУР

11:45 Ціни на ялинки у Києві — які дерева коштують 2 тисячі гривень

12:43 Військові сказали, що заважає зупинити бусифікацію від ТЦК

12:34 Морський коридор — скільки експортовано продукції з Одещини

12:29 У Києві судили екскерівника кладовища за службову недбалість

12:27 На Херсонщині через обстріл є загиблий і постраждалі — фото

12:15 Нові правила фінмоніторингу — які операції перевірятимуть банки

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

12:04 Фронт наближається — одесити вимагають більше грошей на ЗСУ

12:04 Сирський відвідав бійців 35-ї ОБМП — фото

11:54 Протестувальники у Грузії оригінально висміяли вибори президента

11:49 Росіяни готуються кинути солдатів КНДР на передову, ​— ГУР

11:45 Ціни на ялинки у Києві — які дерева коштують 2 тисячі гривень

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

13 грудня 2024

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК