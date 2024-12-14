Одесити вийшли на мітинг під стіни мерії: які вимоги

Люди з плакатами біля мерії. Фото: Новини.LIVE

В Одесі сьогодні, 14 грудня, люди уже традиційно вийшли на мітинг в центрі міста. Уже другий рік поспіль вони просять міську владу направити кошти на забезпечення військових, а не укладання плитки та реконструкцію будівель.

Про це з місця подій повідомляють журналісти Новини.LIVE.

Читайте також:

Гроші на ЗСУ

Попри прохолодну погоду одесити вийшли до стін Одеської мерії, щоб виразити свій протест непершочерговим закупівлям. На мітинг зібралось більше сотні людей. Вони прийшли з портретами загиблих воїнів та плакатами, на яких написано "Гроші на ЗСУ", "Фронт наближається", "Вдягніть військового, а не рожеві окуляри" та "Бюджет України — має стати бюджетом перемоги, а не прокурорів".

Мітинг біля мерії в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції закликають закупити на 600 млн грн з місцевого бюджету дронів для військових. Окрім цього, волонтери вважають, що потрібно змінити принцип виділення коштів на ЗСУ. Тому що зараз військовим частинам потрібно збирати й затверджувати документи, аби звернутися по допомогу, потім проводити тендер на закупівлю, а це займає багато часу.

"Нам потрібен швидший шлях для допомоги нашим військовим, тому що рух фронту зараз просто невпинний. Тому наша вимога активістів нашого руху — закупити з місцевого бюджету на 600 мільйонів дронів, "майків" Т-3", — каже волонтерка Лілія Мокряк.

Волонтерка Лілія Мокряк. Фото: Новини.LIVE

Дівчина з плакатом під час мітингу. Фото: Новини.LIVE

Вона також закликала мера Одеси Геннадія Труханова не боятися порушити незакріплені закони й взяти на себе відповідальність, керуючись вимогами суспільства і підвищеною активністю мітингувальників, які вже понад півтора року проводять акції під стінами міської ради.

Жінки під час мітинге в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Плакат на якому написано: "Вдягніть військового, а не рожеві окуляри". Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що відповідно до бюджетного плану на 2025 рік, виділення коштів для військових буде здійснюватися в ручному режимі. Місто планує перераховувати гроші на розрахункові рахунки військових частин або передавати майно, якщо частини зареєстровані на території Одеси. Однак, активісти вважають цей механізм занадто повільним і неефективним. За їхніми словами, виділення коштів таким чином забирає занадто багато часу, а військові рідко звертаються за майном через складну процедуру.

Мітинг в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Дівчата тримають плакати в руках. Фото: Новини.LIVE

Військові потребують підтримки

Водночас мітингувальники зазначають, що виходити на мітинги навіть під час війни — дуже важливо. Адже саме так можна добитися справедливого розподілу коштів та забезпечити військових.

Потрібно виходити на мітинги і відстоювати наших військових, як вони відстоюють нас на фронті. Потрібно боротися за всіх: військовополонених, волонтерів та інших. Ми зараз тут боремось за те, щоб міська рада та вся Україна в цілому більше приділяла уваги фронту та виділялося більше коштів для забезпечення військових", — каже Артем.

Учасник акції Артем. Фото: Новини.LIVE

Мирна хода учасників мітингу. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про мітинг "Гроші на ЗСУ"

Перша акція протесту на Думській площі відбулась 28 серпня 2023 року після того, як волонтери, дізнались, що міська влада збирається витратити 106,2 млн грн на реконструкцію будівлі Київського районного суду Одеси. Відповідний тендер був розміщений управлінням капбудівництва Одеської міськради на Prozorro.

Нагадаємо, російські загарбники вночі запустили Україною 132 ударних дрони. Також ми писали, що внаслідок російського обстрілу Київської області було пошкоджено автомобіль та складські приміщення.