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Фронт приближается — одесситы требуют больше денег на ВСУ

14 декабря 2024 12:04
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одесситы вышли на митинг у стен мэрии: какие требования
Люди с плакатами возле мэрии. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе сегодня, 14 декабря, люди уже традиционно вышли на митинг в центре города. Уже второй год они просят городские власти направить средства на обеспечение военных, а не укладку плитки и реконструкцию зданий.

Об этом с места событий сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Деньги на ВСУ

Несмотря на прохладную погоду, одесситы вышли к стенам одесской мэрии, чтобы выразить свой протест несвоевременным закупкам. На митинг собралось более сотни человек. Они пришли с портретами погибших воинов и плакатами, на которых написаны "Деньги на ВСУ", "Фронт приближается", "Оденьте военного, а не розовые очки" и "Бюджет Украины — должен стать бюджетом победы, а не прокуроров".

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Митинг у мэрии в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Участники акции призывают закупить на 600 млн грн из местного бюджета дронов для военных. Кроме того, волонтеры считают, что нужно изменить принцип выделения средств на ВСУ. Потому что сейчас военным частям нужно собирать и утверждать документы, чтобы обратиться за помощью, затем проводить тендер на закупку, что занимает много времени.

"Нам нужен более быстрый путь для помощи нашим военным, потому что движение фронта сейчас просто неустанно. Поэтому наше требование активистов нашего движения - закупить из местного бюджета на 600 миллионов дронов, "майков" Т-3", — говорит волонтер Лилия Мокряк.

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Волонтер Лилия Мокряк. Фото: Новини.LIVE
Фронт приближается - одесситы требуют больше денег на ВСУ - фото 3
Девушка с плакат во время митинга. Фото: Новини.LIVE

Она также призвала мэра Одессы Геннадия Труханова не бояться нарушить незакрепленные законы и взять на себя ответственность, руководствуясь требованиями общества и повышенной активностью митингующих, которые уже более полутора лет проводят акции под стенами городского совета.

Фронт приближается - одесситы требуют больше денег на ВСУ - фото 2
Женщины во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Фронт приближается - одесситы требуют больше денег на ВСУ - фото 3
Плакат на котором написано: "Оденьте военного, а не розовые очки". Фото: Новини.LIVE

Отметим, что согласно бюджетному плану на 2025 год выделение средств для военных будет осуществляться в ручном режиме. Город планирует перечислять деньги на расчетные счета воинских частей или передавать имущество, если части зарегистрированы на территории Одессы. Однако активисты считают этот механизм слишком медленным и неэффективным. По их словам, выделение средств таким образом занимает слишком много времени, а военные редко обращаются за имуществом из-за сложной процедуры.

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Митинг в Одессе. Фото: Новини.LIVE
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Девушки держоат плакаты в руках. Фото: Новини.LIVE

Военные нуждаются в поддержке

В то же время митингующие отмечают, что выходить на митинги даже во время войны очень важно. Ведь именно так можно добиться справедливого распределения средств и военных.

"Надо выходить на митинги и отстаивать наших военных, как они отстаивают нас на фронте. Нужно сражаться за всех: военнопленных, волонтеров и других. Мы сейчас здесь боремся за то, чтобы городской совет и вся Украина в целом больше уделяла внимания фронту и выделялось больше средств для обеспечения военных", — говорит Артем.

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Участник акции Артем. Фото: Новини.LIVE
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Мирное шествие митингующих. Фото: Новини.LIVE

Что известно о митинге "Деньги на ВСУ"

Первая акция протеста на Думской площади состоялась 28 августа 2023 года после того, как волонтеры узнали, что городские власти собираются потратить 106,2 млн грн на реконструкцию здания Киевского районного суда Одессы. Соответствующий тендер был размещен управлением капстроительства Одесского горсовета на Prozorro.

Напомним, российские захватчики ночью запустили Украиной 132 ударных дрона. Также мы писали, что в результате российских обстрелов Киевской области был поврежден автомобиль и складские помещения.

Одесса ВСУ акция Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

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11:49 Россияне готовятся бросить солдат КНДР на передовую, — ГУР

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Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

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