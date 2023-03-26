Фрукти та овочі продовжують дорожчати: актуальні ціни на Одеському "Привозі"

Вирушаючи за покупками, потрібно запастися готівкою

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

За даними головного управління статистики на Одещині, найбільше за останні два місяці подорожчали овочі — на 18%. Лідерами у зростанні стала морква, цибуля та огірки.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на найзнаменитіший одеський ринок, щоб зробити базар та дізнатися про актуальні ціни на продукти.

Ціни у м'ясному корпусі

Починаємо робити покупки з м'ясного корпусу. Різноманітність тут велика, ціни також різні. Так свіжа м'якоть яловичини коштуватиме 180 гривень за кілограм. Антрекот — від 150 гривень. За свинину доведеться віддати 160 гривень, рулька — 80 за кілограм, язик свинячий віддають за 90 гривень кілограм. Подешевшало свіже сало — тепер за нього просять від 80 до 140 гривень за кілограм.

Риба не дешевшає

Якщо захотілося свіжої рибки, то на "Привоз" її хоч відбавляй. Вартість тільки не всім по кишені. Так, за кілограм щуки доведеться віддати 150 гривень, стільки ж коштуватиме пеленгас. Товстолоб — 60 гривень кіло, а карасики — від 70 гривень. На прилавках вже є дунайка, вартість українського оселедця — 200 гривень кілограм.

Овочі та фрукти

У продавців овочів вже можна купити молоду капусту, правда, коштує вона від 75 гривень, а цвітна обійдеться в 135 гривень за кілограм. Редиска — 35 гривень за пучок та 90 за кілограм. Лідерами зростання за останні два місяці стали огірки: вони, згідно зі статистикою, подорожчали на 31,6% один кілограм продають зараз по 70 гривень, якщо ж вирощені в Маяках, то 160 гривень за кілограм. Помідори стали дорожчими на 27,2% — за кілограм доведеться віддати від 80 гривень, а якщо любите брати томати гілкою, то такі коштуватимуть 120 гривень кілограм.

Кабачки та баклажани — на 18% стали дорожчими. Так, за них доведеться віддати 100 гривень та 85 за кілограм відповідно. Морква зросла на 17,6% і сягнула вартості 45 гривень за кілограм. Але найбільше вартість зросла на цибулю — аж на 41%. На "Привозі" за кілограм просять від 55 гривень.

Буряк продавці віддають за 25 гривень, картопля — 15, солодкий перець — за 150 гривень кілограм.

Груша на "Привозі" 90 гривень за кілограм, яблука — по 30. Мандарини — 35, апельсини — 45, лимон віддають за 50 гривень за кілограм, гранат — 80 гривень, а ківі — 70 за кілограм. Любителям авокадо доведеться віддати 20 гривень за штуку.

Крупи та олія

Вартість круп практично не змінилася. Так, за кілограм рису просять 90 гривень, басматі — 100, гречку — 70. Сочевиця коштуватиме 90 гривень за кілограм, вівсянка — 40, горох — 35 та кукурудзяні пластівці — 40 гривень за кілограм.

За домашню олію доведеться викласти 70 гривень. Якщо ж віддаєте перевагу заводській, то вартість за 5 літрів — 300 гривень.

Ну і насамкінець, треба не забути зелень, тим паче вже з'явилася черемша. Вона, як петрушка, кріп та листя салату, коштуватиме 25 гривень. Але можна знайти і дешевше, якщо походити по ринку.