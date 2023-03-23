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Дунайка уже на прилавках Привоза: как ее лучше приготовить — советы продавцов

23 марта 2023 19:00
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Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Дунайка уже на прилавках Привоза: как ее лучше приготовить советы продавцов
Стоимость украинской сельди бьет рекорды
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

В этом году все желающие смогут полакомиться любимой дунайкой, отлов уже начали украинские моряки. Правда, чтобы ее отведать, придется ехать на Привоз, в магазинах такой деликатес не купить.

Журналисты Новини.LIVE отправились на самый знаменитый Одесский рынок, чтобы узнать стоимость украинской сельди и рецепты по ее приготовлению.

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Цена на дунайку немного пугает

Ловят украинскую сельдь недолго — всего три месяца весной. Именно в это время года она считается лучшей — жирная сельдь идет на нерест в Вилково. Там Дунай впадает в Черное море.

В этом году отлов начался, можно сказать, по расписанию и на Привозе уже торгуют деликатесом. Вот только стоит быть готовым — цена, мягко говоря, кусается, 200 гривен за килограмм. В среднем это 4 рыбки. Здесь продавцы вам расскажут, как лучше приготовить украинскую сельдь.

"Очистите рыбу, затем доведите воду до кипения, бросьте в кастрюлю дунайку на пару минут. Пока она варится, приготовьте заправку из масла, немного лимонного сока, чеснок, соль, зелень. Достаете сваренный деликатес, поливаете его заправкой и приятного аппетита", — говорит продавец Лариса, которая ранее работала поваром.

Сразу в разговор вклинивается покупательница Юлия. Говорит, что если приготовить дунайку по ее рецепту, то будете в восторге.

"Почистить селедку от внутренностей, отрезать голову. Налить в кастрюлю воды. Бросить одну луковицу, морковь, перец душистый 5-8 шт., зелень петрушки, укроп. Посолить, чтобы получилась репа (проверка — плавающий картофель). После закипания варить 8 мин. Быстро и вкусно", — говорит Юлия.

Малосольная сельдь

Но больше всего дунайку любят в малосольном виде с картофелем. Купить ее можно тоже здесь на Привозе, вот только обойдется она уже в 120-150 гривен за штуку. Так что лучше приготовить все самому, тем более что рецепт вам, опять же, подскажут продавцы деликатеса.

"Все очень просто: почистить, промыть, продавить кровь внутри позвоночника, часок отмочить. Соль/сахар в соотношении 2/1. Обильно посыпать и в холодильник. Первую употребляю на следующий день. Трех суток маринада достаточно", — говорит Ольга.

"Рыбу почистить, не мыть. Сделать тузлук (вода с солью, картофель почти плавает, но не полностью). Добавить специи: лавровый лист, душистый перец, чеснок. В емкость рыба укладывается рядом валетом (голова хвост). Затем положить в холодильник на 4-5 суток. Лучше всего использовать обычную каменную соль", — поделился рецептом одессит Вячеслав.

Рецептов по приготовлению украинского деликатеса много, главное правильно его выбрать. Дунайку легко отличить от других сортов сельди. Достаточно взглянуть на спинку. Если темная — это то, что нужно. По вкусу свежая дунайская сельдь в несколько раз лучше привезенной замороженной из Норвегии.

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