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Ганул взявся за ТЦК — конфлікт виник на мобільному блокпості

5 листопада 2024 13:31
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеський активіст Ганул влаштував конфлікт з ТЦК через мову
Одеський активіст Дем'ян Ганул. Фото: Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одеський активіст Дем'ян Ганул став учасником конфлікту з представниками ТЦК. Його обурило, що люди у камуфляжній формі розмовляли з ним російською. 

Відео інциденту опублікував сам Дем'ян Ганул

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Подробиці конфлікту

За словами активіста, його зупинили на мобільному блокпості в Одесі. Серед військових були люди у формі без розпізнавальних знаків. На відео видно, як Дем'ян Ганул запитує у них, чи є вони військовими. У відповідь чоловіки мовчать і відвертаються від камери.

До активіста підійшов один з військових, який представився молодшим сержантом, і показав документи. Він розмовляв російською, що обурило Дем'яна Ганула. Той вимагав від нього перейти на державну мову, але військовий відмовився, заявивши, що не володіє українською.  

"Я поспілкувався зі старшим цього мобільного блокпоста, передав свої враження, та попросив, щоб у формі були тільки військові, а не ті хто під них косить", — розповів активіст. 

Зазначимо, у ТЦК інцидент поки не коментували.

Сам Дем'ян Ганул вважає, що люди без знаків на формі є представниками громадських організацій, які патрулюють місто з поліцією та ТЦК. 

Нагадаємо, в Одесі судили блогера, який виклав у Tik-Tok відео про те, як працівники ТЦК вручають повістки. Його обвинуватили у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Також військовий назвав причину активності ТЦК на вулицях.

ТЦК та СП російська мова Одеса скандал Дем’ян Ганул Новини Одеси

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