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Ганул взялся за ТЦК — конфликт возник на мобильном блокпосте

5 ноября 2024 13:31
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесский активист Ганул устроил конфликт с ТЦК из-за языка
Одесский активист Демьян Ганул. Фото: Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесский активист Демьян Ганул стал участником конфликта с представителями ТЦК. Его возмутило, что люди в камуфляжной форме разговаривали с ним на русском.

Видео инцидента опубликовал сам Демьян Ганул.

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Подробности конфликта

По словам активиста, его остановили на мобильном блокпосте в Одессе. Среди военных были люди в форме без опознавательных знаков. На видео видно, как Демьян Ганул спрашивает у них, являются ли они военными. В ответ мужчины молчат и отворачиваются от камеры.

К активисту подошел один из военных, представившийся младшим сержантом, и показал документы. Он говорил по-русски, что возмутило Демьяна Ганула. Тот требовал от него перейти на государственный язык, но военный отказался, заявив, что не владеет украинским.

"Я пообщался со старшим этого мобильного блокпоста, передал свои впечатления и попросил, чтобы в форме были только военные, а не те, кто под них косит", — рассказал активист.

Отметим, в ТЦК инцидент пока не комментировали.

Сам Демьян Ганул считает, что люди без знаков на форме являются представителями общественных организаций, патрулирующих город с полицией и ТЦК.

Напомним, в Одессе судили блогера, выложившего в Tik-Tok видео о том, как работники ТЦК вручают повестки. Его обвинили в препятствовании законной деятельности ВСУ. Также военный назвал причину активности ТЦК на улицах.

ТЦК и СП русский язык Одесса скандал Демьян Ганул Новости Одессы

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