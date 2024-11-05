Одесский активист Ганул устроил конфликт с ТЦК из-за языка

Ганул взялся за ТЦК — конфликт возник на мобильном блокпосте
Одесский активист Демьян Ганул стал участником конфликта с представителями ТЦК. Его возмутило, что люди в камуфляжной форме разговаривали с ним на русском.
Видео инцидента опубликовал сам Демьян Ганул.
Подробности конфликта
По словам активиста, его остановили на мобильном блокпосте в Одессе. Среди военных были люди в форме без опознавательных знаков. На видео видно, как Демьян Ганул спрашивает у них, являются ли они военными. В ответ мужчины молчат и отворачиваются от камеры.
К активисту подошел один из военных, представившийся младшим сержантом, и показал документы. Он говорил по-русски, что возмутило Демьяна Ганула. Тот требовал от него перейти на государственный язык, но военный отказался, заявив, что не владеет украинским.
"Я пообщался со старшим этого мобильного блокпоста, передал свои впечатления и попросил, чтобы в форме были только военные, а не те, кто под них косит", — рассказал активист.
Отметим, в ТЦК инцидент пока не комментировали.
Сам Демьян Ганул считает, что люди без знаков на форме являются представителями общественных организаций, патрулирующих город с полицией и ТЦК.
Напомним, в Одессе судили блогера, выложившего в Tik-Tok видео о том, как работники ТЦК вручают повестки. Его обвинили в препятствовании законной деятельности ВСУ. Также военный назвал причину активности ТЦК на улицах.
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