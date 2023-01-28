В Одесі згоріла квартира у багатоповерхівці

Генератор ледь не вартував життя: в Одесі вщент згоріла квартира у багатоповерхівці
Сьогодні ввечері у Приморському районі Одеси сталося займання у багатоповерхівці. На вулиці Маршала Говорова на дев'ятому поверсі загорілася квартира.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE, які побували на місці подій.
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"Близько шостої вечора, коли дали світло, у квартирі стався глухий вибух, а потім ми побачили полум'я", — повідомляють місцеві мешканці.
За повідомленням сусідів, причиною спалаху став генератор, який господарі використовували прямо у квартирі під час відключення світла. Наразі пожежу вдалося загасити, проте рятувальники досі перебувають у випаленій оселі.
"Ми одразу вибігли, як тільки почули запах гару, та зателефонували у пожежне відділення", — додає сусідка Людмила.
Зазначимо, що окрім самого приміщення, де сталося займання, постраждали ще дві квартири поряд, у яких вибило вікна і вхідні двері, та одна знизу — її залило водою.
З верхніх поверхів було евакуйовано семеро місцевих мешканців, з яких двоє — діти. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає. Наслідки загоряння встановлюються. Для ліквідації займання від ДСНС було залучено 13 одиниць пожежної техніки та 56 рятувальників. Окрім ДСНС, на місці працювали поліція та швидка допомога.
Як правильно та безпечно користуватись генераторами
Для того, аби не наражати себе та навколишніх на небезпеку, ДСНС оприлюднило правила, як правильно використовувати генератори.
- Щоб не наражати себе на небезпеку купуйте лише сертифіковані прилади в ліцензованих точках продажу;
- перевірте потужність, технічні характеристики та специфікацію вашої моделі генератора;
- перед підключенням одягніть сухий захисний одяг (гумові рукавички, взуття на гумовій підошві, захисні окуляри);
- перевірте чи не пошкоджені електричні кабелі, подовжувачі та електроприлади, які плануєте підключати до генератора;
- використовуйте генератор лише на вулиці;
- встановлюйте його на рівному надійному майданчику, бажано — під навісом;
- бережіть генератор від вологи, дощу та снігу;
- пальне та мастило зберігайте окремо від житлової зони в спеціальних каністрах;
- дайте генератору охолонути перед наступною заправкою.