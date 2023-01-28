В Одессе сгорела квартира в многоэтажке

На месте работали бригады ГСЧС

Сегодня вечером в Приморском районе Одессы произошло возгорание в многоэтажке. На улице Маршала Говорова на девятом этаже загорелась квартира.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE, побывавшие на месте событий.

"Около шести вечера, когда дали свет, в квартире произошел глухой взрыв, а потом мы увидели пламя", — сообщают местные жители.

По сообщению соседей, причиной вспышки стал генератор, который хозяева использовали прямо в квартире при отключении света. Пожар удалось потушить, однако спасатели до сих пор находятся в выжженной квартире.

"Мы сразу выбежали, как только услышали запах гари, и позвонили по телефону в пожарное отделение", — добавляет соседка Людмила.

Отметим, что кроме самого помещения, где произошло возгорание, пострадали еще две квартиры рядом, в которых выбило окна и входную дверь, и одна снизу — ее залило водой.

С верхних этажей были эвакуированы семь местных жителей, из которых двое — дети. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Последствия возгорания устанавливаются. Для ликвидации возгорания от ГСЧС были привлечены 13 единиц пожарной техники и 56 спасателей. Кроме ГСЧС, на месте работали полиция и скорая помощь.

Как правильно и безопасно пользоваться генераторами

Для того чтобы не подвергать себя и окружающим опасности, ГСЧС обнародовало правила, как правильно использовать генераторы.