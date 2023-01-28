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Генератор едва не стоил жизни: в Одессе дотла сгорела квартира в многоэтажке

28 января 2023 19:55
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасия Рвачова
В Одессе сгорела квартира в многоэтажке
На месте работали бригады ГСЧС
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасия Рвачова

Сегодня вечером в Приморском районе Одессы произошло возгорание в многоэтажке. На улице Маршала Говорова на девятом этаже загорелась квартира.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE, побывавшие на месте событий.

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"Около шести вечера, когда дали свет, в квартире произошел глухой взрыв, а потом мы увидели пламя", — сообщают местные жители.

По сообщению соседей, причиной вспышки стал генератор, который хозяева использовали прямо в квартире при отключении света. Пожар удалось потушить, однако спасатели до сих пор находятся в выжженной квартире.

"Мы сразу выбежали, как только услышали запах гари, и позвонили по телефону в пожарное отделение", — добавляет соседка Людмила.

Отметим, что кроме самого помещения, где произошло возгорание, пострадали еще две квартиры рядом, в которых выбило окна и входную дверь, и одна снизу — ее залило водой.

С верхних этажей были эвакуированы семь местных жителей, из которых двое — дети. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Последствия возгорания устанавливаются. Для ликвидации возгорания от ГСЧС были привлечены 13 единиц пожарной техники и 56 спасателей. Кроме ГСЧС, на месте работали полиция и скорая помощь.

Как правильно и безопасно пользоваться генераторами

Для того чтобы не подвергать себя и окружающим опасности, ГСЧС обнародовало правила, как правильно использовать генераторы.

  • Чтобы не подвергать себя опасности покупайте только сертифицированные приборы в лицензированных точках продаж;
  • проверьте мощность, технические характеристики и спецификацию вашей модели генератора;
  • перед подключением наденьте сухую защитную одежду (резиновые перчатки, обувь на резиновой подошве, защитные очки);
  • проверьте поврежденные электрические кабели, удлинители и электроприборы, которые планируете подключать к генератору;
  • используйте генератор только на улице;
  • устанавливайте его на ровной надежной площадке, желательно —  под навесом;
  • берегите генератор от влаги, дождя и снега;
  • горючее и смазку храните отдельно от жилой зоны в специальных канистрах;
  • дайте генератору остыть перед следующей заправкой.

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