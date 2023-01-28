В Одессе сгорела квартира в многоэтажке

Генератор едва не стоил жизни: в Одессе дотла сгорела квартира в многоэтажке
Сегодня вечером в Приморском районе Одессы произошло возгорание в многоэтажке. На улице Маршала Говорова на девятом этаже загорелась квартира.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE, побывавшие на месте событий.
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"Около шести вечера, когда дали свет, в квартире произошел глухой взрыв, а потом мы увидели пламя", — сообщают местные жители.
По сообщению соседей, причиной вспышки стал генератор, который хозяева использовали прямо в квартире при отключении света. Пожар удалось потушить, однако спасатели до сих пор находятся в выжженной квартире.
"Мы сразу выбежали, как только услышали запах гари, и позвонили по телефону в пожарное отделение", — добавляет соседка Людмила.
Отметим, что кроме самого помещения, где произошло возгорание, пострадали еще две квартиры рядом, в которых выбило окна и входную дверь, и одна снизу — ее залило водой.
С верхних этажей были эвакуированы семь местных жителей, из которых двое — дети. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Последствия возгорания устанавливаются. Для ликвидации возгорания от ГСЧС были привлечены 13 единиц пожарной техники и 56 спасателей. Кроме ГСЧС, на месте работали полиция и скорая помощь.
Как правильно и безопасно пользоваться генераторами
Для того чтобы не подвергать себя и окружающим опасности, ГСЧС обнародовало правила, как правильно использовать генераторы.
- Чтобы не подвергать себя опасности покупайте только сертифицированные приборы в лицензированных точках продаж;
- проверьте мощность, технические характеристики и спецификацию вашей модели генератора;
- перед подключением наденьте сухую защитную одежду (резиновые перчатки, обувь на резиновой подошве, защитные очки);
- проверьте поврежденные электрические кабели, удлинители и электроприборы, которые планируете подключать к генератору;
- используйте генератор только на улице;
- устанавливайте его на ровной надежной площадке, желательно — под навесом;
- берегите генератор от влаги, дождя и снега;
- горючее и смазку храните отдельно от жилой зоны в специальных канистрах;
- дайте генератору остыть перед следующей заправкой.