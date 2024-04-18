Гімназію в Одесі відкрили після капітального ремонту — що змінилось

будівля Одеської гімназії №47 після ремонтних робіт. Фото: ОМР

В Одесі, після капітального ремонту, відкрилася одна з гімназій у центральній частині міста. Тепер там відновленні фасади та територія, а найголовніше — наявне нове укриття задля безпеки освітян.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Що було зроблено

Проект оновлення Одеської гімназії №47, що знаходиться на вул.Ніжинська, 61 включав в себе:

реконструкцію даху;

утеплення фасадів;

відновлення архітектурних елементів;

благоустрій території.

встановлено пандус;

обладнано укриття.

"Наш навчальний заклад став безпечним середовищем, що дуже радує наших батьків. Ми пишаємося тим, що наша гімназія знаходиться у центрі міста та виконує свою пряму функцію", — зазначила директорка закладу освіти Ганна Кирнийчук.

Вхід до укриття у гімназії. Фото: ОМР

Укриття у гімназії в Одесі. Фото: ОМР

Благодійний ярмарок

З нагоди відкриття гімназії була організована акція під гаслом "Кава з Освітою". У мерії ж зазначили, що ця ініціатива не лише допомагає освітнім закладам, а й має значний соціальний вплив, адже зібрані кошти цього разу спрямуються на потреби Збройних Сил України.

"Кава з освітою — це понад трьох мільйонів гривень, спрямованих на антидронові пристрої, на апарати фіксації кінцівок, пічки-буржуйки, гумові та моторні човни. Це справді народна акція, адже в ній бере участь вся Одеса!" — сказав міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Нагадаємо, що в Одесі розглядають можливість добудови школи в Пересипському районі за допомогою благодійної установи "Освітні ресурси і технологічний тренінг". Це відкриває нові перспективи для розвитку освіти в місті та забезпечення належних умов для навчання учнів.

Також ми писали, що вчора Одеській національній музичній академії ім. А. Нежданової (ОНМА) відбулися вибори ректора, який і продовжить культурну освітянську діяльність. У Мінкульті сподіваються, що цього разу строк продовження ліценції буде довший, ніж стандартні п'ять років.