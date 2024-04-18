Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Гімназію в Одесі відкрили після капітального ремонту — що змінилось arrow

Гімназію в Одесі відкрили після капітального ремонту — що змінилось

18 квітня 2024 16:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Гімназію в Одесі відкрили після капітального ремонту — що змінилось
будівля Одеської гімназії №47 після ремонтних робіт. Фото: ОМР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі, після капітального ремонту, відкрилася одна з гімназій у центральній частині міста. Тепер там відновленні фасади та територія, а найголовніше — наявне нове укриття задля безпеки освітян.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Що було зроблено

Проект оновлення Одеської гімназії №47, що знаходиться на вул.Ніжинська, 61 включав в себе: 

  • реконструкцію даху;
  • утеплення фасадів;
  • відновлення архітектурних елементів;
  • благоустрій території. 
  • встановлено пандус;
  • обладнано укриття.

"Наш навчальний заклад став безпечним середовищем, що дуже радує наших батьків.  Ми пишаємося тим, що наша гімназія знаходиться у центрі міста та виконує свою пряму функцію", — зазначила директорка закладу освіти Ганна Кирнийчук.

Гімназію в Одесі відкрили після капітального ремонту — що змінилось - фото 1
Вхід до укриття у гімназії. Фото: ОМР
Гімназію в Одесі відкрили після капітального ремонту — що змінилось - фото 2
Укриття у гімназії в Одесі. Фото: ОМР

Благодійний ярмарок

З нагоди відкриття гімназії була організована акція під гаслом "Кава з Освітою". У мерії ж зазначили, що ця ініціатива не лише допомагає освітнім закладам, а й має значний соціальний вплив, адже  зібрані кошти цього разу спрямуються на потреби Збройних Сил України.

"Кава з освітою — це понад трьох мільйонів гривень, спрямованих на антидронові  пристрої, на апарати фіксації кінцівок, пічки-буржуйки, гумові та моторні човни. Це справді народна акція, адже в ній бере участь вся Одеса!" — сказав міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Нагадаємо, що в Одесі розглядають можливість добудови школи в Пересипському районі за допомогою благодійної установи "Освітні ресурси і технологічний тренінг". Це відкриває нові перспективи для розвитку освіти в місті та забезпечення належних умов для навчання учнів.

Також ми писали, що вчора Одеській національній музичній академії ім. А. Нежданової (ОНМА) відбулися вибори ректора, який і продовжить культурну освітянську діяльність. У Мінкульті сподіваються, що цього разу строк продовження ліценції буде довший, ніж стандартні п'ять років.

Одеса
освіта
діти
Одеська область
Новини Одеси
школа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість