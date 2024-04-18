Гимназию в Одессе открыли после капитального ремонта — что изменилось
В Одессе после капитального ремонта открылась одна из гимназий в центральной части города. Теперь там восстановлены фасады и территория, а самое главное — новое укрытие для безопасности педагогов.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Что было сделано
Проект обновления Одесской гимназии №47, расположенный на ул.Нежинская, 61 включал в себя:
- реконструкцию крыши;
- утепление фасадов;
- восстановление архитектурных элементов;
- благоустройство территории.
- установлен пандус;
- оборудовано укрытие.
"Наше учебное заведение стало безопасной средой, которая очень радует наших родителей. Мы гордимся тем, что наша гимназия находится в центре города и выполняет свою прямую функцию" , — отметила директор учебного заведения Анна Кирнийчук.
Благотворительная ярмарка
По случаю открытия гимназии была организована акция под лозунгом "Кофе с Образованием". В мэрии отметили, что эта инициатива не только помогает образовательным учреждениям, но и имеет значительное социальное влияние, ведь собранные средства на этот раз направятся на нужды Вооруженных Сил Украины.
"Кофе с образованием — это более трех миллионов гривен, направленных на антидроновые устройства, на аппараты фиксации конечностей, печки-буржуйки, резиновые и моторные лодки. Это действительно народная акция, ведь в ней принимает участие вся Одесса!" — сказал городской голова Одессы Геннадий Труханов.
Напомним, что в Одессе рассматривается возможность достройки школы в Пересыпском районе с помощью благотворительного учреждения "Образовательные ресурсы и технологический тренинг". Это открывает новые перспективы развития образования в городе и обеспечения надлежащих условий для обучения учащихся.
Также мы писали, что вчера в Одесской национальной музыкальной академии им. А. Неждановой (ОНМА) состоялись выборы ректора, который и продолжит культурную образовательную деятельность. В Минкульте надеются, что в этот раз срок продления лицензии будет длиннее стандартных пяти лет.
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