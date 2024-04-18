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Гимназию в Одессе открыли после капитального ремонта — что изменилось

18 апреля 2024 16:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Гимназию в Одессе открыли после капитального ремонта — что изменилось
здание Одесской гимназии №47 после ремонтных работ. Фото: ОМР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе после капитального ремонта открылась одна из гимназий в центральной части города. Теперь там восстановлены фасады и территория, а самое главное — новое укрытие для безопасности педагогов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Что было сделано

Проект обновления Одесской гимназии №47, расположенный на ул.Нежинская, 61 включал в себя:

  • реконструкцию крыши;
  • утепление фасадов;
  • восстановление архитектурных элементов;
  • благоустройство территории.
  • установлен пандус;
  • оборудовано укрытие.

"Наше учебное заведение стало безопасной средой, которая очень радует наших родителей. Мы гордимся тем, что наша гимназия находится в центре города и выполняет свою прямую функцию" , — отметила директор учебного заведения Анна Кирнийчук.

Гимназию в Одессе открыли после капитального ремонта — что изменилось - фото 1
Вход в укрытие в гимназии. Фото: ОМР
Гимназию в Одессе открыли после капитального ремонта — что изменилось - фото 2
Укрытие гимназии в Одессе. Фото: ОМР

Благотворительная ярмарка

По случаю открытия гимназии была организована акция под лозунгом "Кофе с Образованием". В мэрии отметили, что эта инициатива не только помогает образовательным учреждениям, но и имеет значительное социальное влияние, ведь собранные средства на этот раз направятся на нужды Вооруженных Сил Украины.

"Кофе с образованием — это более трех миллионов гривен, направленных на антидроновые устройства, на аппараты фиксации конечностей, печки-буржуйки, резиновые и моторные лодки. Это действительно народная акция, ведь в ней принимает участие вся Одесса!" — сказал городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Напомним, что в Одессе рассматривается возможность достройки школы в Пересыпском районе с помощью благотворительного учреждения "Образовательные ресурсы и технологический тренинг". Это открывает новые перспективы развития образования в городе и обеспечения надлежащих условий для обучения учащихся.

Также мы писали, что вчера в Одесской национальной музыкальной академии им. А. Неждановой (ОНМА) состоялись выборы ректора, который и продолжит культурную образовательную деятельность. В Минкульте надеются, что в этот раз срок продления лицензии будет длиннее стандартных пяти лет.

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