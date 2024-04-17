Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі планують закінчити будування школи в Пересипському районі — подробиці arrow

В Одесі планують закінчити будування школи в Пересипському районі — подробиці

17 квітня 2024 11:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі планують закінчити будування школи в Пересипському районі — подробиці
Будівля школи в Україні. Ілюстративне фото: intellect.kyiv
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі розглядають можливість добудови школи в Пересипському районі за допомогою благодійної установи "Освітні ресурси і технологічний тренінг". Це відкриває нові перспективи для розвитку освіти в місті та забезпечення належних умов для навчання учнів

Про це на засіданні Постійної комісії з питань просторового розвитку, землеустрою та регулювання земельних прав заявила Олена Буйневич.

Читайте також:

Заява Олени Буйневич

Голова відділу освіти пояснила, що Одеса співпрацює з цим фондом протягом останніх п'яти років. Благодійний фонд "Освітні ресурси і технологічний тренінг" уже підтримав будівництво 94 шкіл, однак в Одесі ще вирішують питання стосовно можливості добудувати школу. 

"Ми прийшли до згоди, що вони вже не потребуються в центрі міста, тому що кілька років ми переконували їх відмовитися від ідеї будувати в центрі", — зазначила Олена Буйневич.

Що планують зробити

Згідно з управлінням земельних ресурсів, у Пересипському районі є земельна ділянка площею 16 гектарів з призначенням "будівництво та експлуатація багатоквартирного житлового будинку". Цю ділянку планують розділити на менші ділянки, в тому числі виділивши місця під будівництво двох шкіл. Депутати, присутні на засіданні комісії, також пропонували забронювати частину землі під дитячий садок, оскільки дошкільних закладів там також не вистачає.

Раніше ми писали, що незабаром в Одеській національній музичній академії ім. А. Нежданової (ОНМА) відбудуться вибори ректора, який і продовжить культурну освітянську діяльність. Також у Мінкульті сподіваються, що цього разу строк продовження ліценції буде довший, ніж стандартні п'ять років.

Одеса
діти
благодійність
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
інфраструктура
школа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

11 квітня 2024

20:40 Дилема на перехресті — кому має поступитися водій білого авто