В Одесі планують закінчити будування школи в Пересипському районі — подробиці

Будівля школи в Україні. Ілюстративне фото: intellect.kyiv

В Одесі розглядають можливість добудови школи в Пересипському районі за допомогою благодійної установи "Освітні ресурси і технологічний тренінг". Це відкриває нові перспективи для розвитку освіти в місті та забезпечення належних умов для навчання учнів

Про це на засіданні Постійної комісії з питань просторового розвитку, землеустрою та регулювання земельних прав заявила Олена Буйневич.

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Заява Олени Буйневич

Голова відділу освіти пояснила, що Одеса співпрацює з цим фондом протягом останніх п'яти років. Благодійний фонд "Освітні ресурси і технологічний тренінг" уже підтримав будівництво 94 шкіл, однак в Одесі ще вирішують питання стосовно можливості добудувати школу.

"Ми прийшли до згоди, що вони вже не потребуються в центрі міста, тому що кілька років ми переконували їх відмовитися від ідеї будувати в центрі", — зазначила Олена Буйневич.

Що планують зробити

Згідно з управлінням земельних ресурсів, у Пересипському районі є земельна ділянка площею 16 гектарів з призначенням "будівництво та експлуатація багатоквартирного житлового будинку". Цю ділянку планують розділити на менші ділянки, в тому числі виділивши місця під будівництво двох шкіл. Депутати, присутні на засіданні комісії, також пропонували забронювати частину землі під дитячий садок, оскільки дошкільних закладів там також не вистачає.

Раніше ми писали, що незабаром в Одеській національній музичній академії ім. А. Нежданової (ОНМА) відбудуться вибори ректора, який і продовжить культурну освітянську діяльність. Також у Мінкульті сподіваються, що цього разу строк продовження ліценції буде довший, ніж стандартні п'ять років.