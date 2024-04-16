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Одеська Національна музична академія ім. А. Нежданової готується до змін — чого чекати

16 квітня 2024 16:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеська Національна музична академія ім. А. Нежданової готується до змін — чого чекати
Одеська Національна музична академія ім. А. Нежданової. Фото: ОНМА
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Незабаром в Одеській національній музичній академії ім. А. Нежданової (ОНМА) відбудуться вибори ректора, який і продовжить культурну освітянську діяльність. Також у Мінкульті сподіваються, що цього разу строк продовження ліценції буде довший, ніж стандартні п'ять років. 

Пр це на пресбрифінгу в Одесі повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

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Заслугу ОНМА було відзначено також під час засідання експертної комісії Міністерства освіти і науки України. Ростислав Карандєєв має надію, що заклад буде продовжувати свою діяльність і надалі. 

"Я сподіваюсь, що вони будуть результативні і один з найкращих закладів освіти України отримає свого легітимного керівника", — сказав Ростислав Карандєєв.

Він відзначив ОНМА  як заклад, який є лідером освітнього мистецького процесу. Це може сприяти продовженню освітньої ліцензії на строк, довший ніж зазвичай.

"Сподіваюсь, це дозволить претендувати на продовження ліценції на освітню діяльність не на п'ять років, як це традиційно є, а не десять. Це вагомий результат і та адміністративна команда, яка його забезпечила, без сумніву має право на те, аби продовжити свою роботу разом із колективом в обраному форматі", — прокоментував Ростислав Карандєєв.

Раніше ми повідомляли, що чиновники Одеської обласної ради підтримали рішення про присвоєння імені Одеській філармонії. Будівля на вулиці Буніна, 15 буде називатися на честь місцевого скрипаля, диригента і педагога Давида Ойстраха.

Також ми писали, що в Одеській військовій академії змінилося керівництво — посаду нового очільника обійняв колишній командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук. Він має за плечима багаторічний досвід у військовій справі та вважається одним із ключових фахівців з питань стратегічного управління в армії.

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