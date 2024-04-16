Одесская Национальная музыкальная академия им. А. Неждановой готовится к переменам — чего ждать

Одесская Национальная музыкальная академия им. А. Неждановой. Фото: ОНМА

В скором времени в Одесской национальной музыкальной академии им. А. Неждановой (ОНМА) состоятся выборы ректору, который и продолжит культурную деятельность. Также в Минкульте надеются, что в этот раз срок продления лицензии будет длиннее стандартных пяти лет.

Об этом на прессбрифинге в Одессе временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

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Заслуга ОНМА была отмечена также во время заседания экспортной комиссии Министерства образования и науки Украины. Ростислав Карандеев надеется, что заведение будет продолжать свою деятельность и дальше.

"Я надеюсь, что они будут результативны и одно из лучших учебных заведений Украины получит своего легитимного руководителя" , — сказал Ростислав Карандеев.

Он отметил ОНМА как заведение, являющееся лидером образовательного художественного процесса. Это может способствовать продлению образовательной лицензии на срок, длиннее обычного.

"Надеюсь, это позволит претендовать на продление лицензии на образовательную деятельность не на пять лет, как это традиционно есть, а не десять. Это весомый результат и та обеспечившая его административная команда без сомнения имеет право на то, чтобы продлить свою работу вместе с коллективом в выбранном формате", — прокомментировал Ростислав Карандеев.

Ранее мы сообщали, что чиновники Одесского областного совета поддержали решение о присвоении имени Одесской филармонии. Здание по улице Бунина, 15 будет называться в честь местного скрипача, дирижера и педагога Давида Ойстраха.

Также мы писали, что в Одесской военной академии сменилось руководство — должность нового руководителя занял бывший командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук. Он имеет за плечами многолетний опыт по военному делу и считается одним из ключевых специалистов по стратегическому управлению в армии.