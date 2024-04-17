В Одессе планируют закончить строительство школы в Пересыпском районе — подробности

Здание школы в Украине. Иллюстративное фото: intellect.kyiv

В Одессе рассматривается возможность достройки школы в Пересыпском районе с помощью благотворительного учреждения "Образовательные ресурсы и технологический тренинг". Это открывает новые перспективы развития образования в городе и обеспечения надлежащих условий для обучения учащихся

Об этом на заседании Постоянной комиссии по вопросам пространственного развития, землеустройства и регулирования земельных прав заявила Елена Буйневич.

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Заявление Елены Буйневич

Глава отдела образования пояснила, что Одесса сотрудничает с этим фондом в течение последних пяти лет. Благотворительный фонд "Образовательные ресурсы и технологический тренинг" уже поддержал строительство 94 школ, однако в Одессе еще решают вопросы возможности достроить школу.

"Мы пришли к согласию, что они уже не нуждаются в центре города, потому что несколько лет мы убеждали их отказаться от идеи строить в центре", — отметила Елена Буйневич.

Что планируют сделать

Согласно управлению земельных ресурсов, в Пересыпском районе есть земельный участок площадью 16 гектаров с назначением "строительство и эксплуатация многоквартирного жилого дома". Этот участок планируют разделить на меньшие участки, в том числе выделив места для строительства двух школ. Депутаты, присутствовавшие на заседании комиссии, также предлагали забронировать часть земли под детский сад, поскольку дошкольных учреждений там тоже не хватает.

Раньше мы писали, что в скором времени в Одесской национальной музыкальной академии им. А. Неждановой (ОНМА) состоятся выборы ректора, который и продолжит культурную деятельность. Также в Минкульте надеются, что в этот раз срок продления лицензии будет длиннее стандартных пяти лет.