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Години у чергах — затори на трасі Одесі-Рені сьогодні

12 січня 2025 17:15
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса-Рені та черги на кордоні
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На трасі Одеса-Рені спостерігаються значні затори, а на прикордонних пунктах пропуску в Одеській області утворилися довгі черги, через збільшення охочих виїхати за кордон та посилення перевірок. Водіям прийдеться затриматися на декількох ділянках на кілька годин.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника, Маяках та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години.

Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються - фото 2
Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Водіям прийдеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.

Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються - фото 3
Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході  пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього спостерігається скупчення машин у межах Сарати, через ДТП на трасі затори є і в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". 

Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються - фото 1
Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Рені — Джурджулешть"

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає. Також спостерігаються затори  на під'їзді до пункту пропуску, а саме у місті Рені. 

Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються - фото 4
Затори на пункті пропуску "Ренi — Джурджулешти". Фото: скриншот

Нагадаємо, на трасі Одеса-Рені по дорозі до Румунії за півтора мільйона планують облаштувати майданчик для стоянки машин та відпочинку водіїв. Також ми писали, що лебеді "захопили" понтонну переправу через Сухий лиман.

Одеса затори Новини Одеси черги черги на кордоні виїзд за кордон

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