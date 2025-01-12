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Лебеді заполонили понтонну переправу під Одесою — фоторепортаж

12 січня 2025 15:22
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Лебеді на переправі між Одесою та Чорноморськом
Люди годують лебедів на понтонній переправі. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Понтонна переправа через Сухий лиман стала домівкою для численних лебедів і качок. Місцеві жителі та мандрівники у сусіднє місто зупиняються тут, щоб помилуватися цими птахами та пригостити чимось смачненьким. 

Погодувати лебедів та качок і помилуватися їхніми запливами на воді вдалося і кореспондентам Новини.LIVE.

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Лебеді на понтонній переправі

На понтонній переправі між Одесою та Чорноморськом зараз справжнє пернате свято. Численні зграї білих лебедів та чорних качок зупинилися тут на перепочинок. Щороку перелітні птахи обирають це місце для зимівлі або транзиту, захоплюючи мешканців регіону своєю красою.

Лебеді на переправі
Лебеді на воді. Фото: Новини.LIVE
Лебідь на воді
Лебідь пливе по воді. Фото: Новини.LIVE

До лебедів приєдналися чайки, баклани, а на узбережжі до уваги людей намагаються приєднатися навіть голуби, горобці та собаки.

Качки на переправі
Дикі качки та інші птахи на воді. Фото: Новини.LIVE
Лебеді заполонили понтонну переправу під Одесою — фоторепортаж - фото 5
Птахи живляться у воді. Фото: Новини.LIVE

Підгодівля лебедів

Втім, підгодівля пернатих несе певні ризики. Як попереджають зоологи, хліб, яким часто годують птахів, є для них небезпечним. Він може викликати важкі процеси бродіння у шлунково-кишковому тракті. Найкраще годувати птахів відвареними зерновими або спеціальним кормом.

Лебеді заполонили понтонну переправу під Одесою — фоторепортаж - фото 6
Пам'ятка для охочих погодувати птахів. Фото: Новини.LIVE
Лебеді заполонили понтонну переправу під Одесою — фоторепортаж - фото 7
Опис лебедів, що гостюють на переправі. Фото: Новини.LIVE

Лебеді на Сухому лимані щороку дарують людям справжнє зимове диво. Головне — дбайливо ставитися до природи та дотримуватися правил, щоб забезпечити комфортне існування пернатим сусідам.

Нагадаємо, в Одеській області собака впав у глибоку яму. Також ми писали, що біля антарктичної станції "Академік Вернадський" народилося близько тисячі маленьких пінгвінів, академіки показали милі кадри. 

Одеса природа Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси екологія

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