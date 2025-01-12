Лебеді на переправі між Одесою та Чорноморськом

Лебеді заполонили понтонну переправу під Одесою — фоторепортаж
Понтонна переправа через Сухий лиман стала домівкою для численних лебедів і качок. Місцеві жителі та мандрівники у сусіднє місто зупиняються тут, щоб помилуватися цими птахами та пригостити чимось смачненьким.
Погодувати лебедів та качок і помилуватися їхніми запливами на воді вдалося і кореспондентам Новини.LIVE.
Лебеді на понтонній переправі
На понтонній переправі між Одесою та Чорноморськом зараз справжнє пернате свято. Численні зграї білих лебедів та чорних качок зупинилися тут на перепочинок. Щороку перелітні птахи обирають це місце для зимівлі або транзиту, захоплюючи мешканців регіону своєю красою.
До лебедів приєдналися чайки, баклани, а на узбережжі до уваги людей намагаються приєднатися навіть голуби, горобці та собаки.
Підгодівля лебедів
Втім, підгодівля пернатих несе певні ризики. Як попереджають зоологи, хліб, яким часто годують птахів, є для них небезпечним. Він може викликати важкі процеси бродіння у шлунково-кишковому тракті. Найкраще годувати птахів відвареними зерновими або спеціальним кормом.
Лебеді на Сухому лимані щороку дарують людям справжнє зимове диво. Головне — дбайливо ставитися до природи та дотримуватися правил, щоб забезпечити комфортне існування пернатим сусідам.
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