Лебеди на переправе между Одессой и Черноморском

Лебеди заполонили понтонную переправу под Одессой — фоторепортаж
Понтонная переправа через Сухой лиман стала домом для многочисленных лебедей и уток. Местные жители и путешественники в соседний город останавливаются здесь, чтобы полюбоваться этими птицами и угостить чем-то вкусненьким.
Покормить лебедей и уток и полюбоваться их заплывами на воде удалось и корреспондентам Новини.LIVE.
Лебеди на понтонной переправе
На понтонной переправе между Одессой и Черноморском сейчас настоящий пернатый праздник. Многочисленные стаи белых лебедей и черных уток остановились здесь на передышку. Ежегодно перелетные птицы выбирают это место для зимовки или транзита, восхищая жителей региона своей красотой.
К лебедям присоединились чайки, бакланы, а на побережье к вниманию людей пытаются присоединиться даже голуби, воробьи и собаки.
Подкормка лебедей
Впрочем, подкормка пернатых несет определенные риски. Как предупреждают зоологи, хлеб, которым часто кормят птиц, является для них опасным. Он может вызвать тяжелые процессы брожения в желудочно-кишечном тракте. Лучше всего кормить птиц отварными зерновыми или специальным кормом.
Лебеди на Сухом лимане каждый год дарят людям настоящее зимнее чудо. Главное - бережно относиться к природе и соблюдать правила, чтобы обеспечить комфортное существование пернатым соседям.
Напомним, в Одесской области собака упала в глубокую яму. Также мы писали, что возле антарктической станции "Академик Вернадский" родилось около тысячи маленьких пингвинов, академики показали милые кадры.
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