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Лебеди заполонили понтонную переправу под Одессой — фоторепортаж

12 января 2025 15:22
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Лебеди на переправе между Одессой и Черноморском
Люди кормят лебедей на понтонной переправе. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Понтонная переправа через Сухой лиман стала домом для многочисленных лебедей и уток. Местные жители и путешественники в соседний город останавливаются здесь, чтобы полюбоваться этими птицами и угостить чем-то вкусненьким.

Покормить лебедей и уток и полюбоваться их заплывами на воде удалось и корреспондентам Новини.LIVE.

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Человек кормит лебедя. Фото: Новини.LIVE

Лебеди на понтонной переправе

На понтонной переправе между Одессой и Черноморском сейчас настоящий пернатый праздник. Многочисленные стаи белых лебедей и черных уток остановились здесь на передышку. Ежегодно перелетные птицы выбирают это место для зимовки или транзита, восхищая жителей региона своей красотой.

Лебеди на переправе
Лебеди на воде. Фото: Новини.LIVE
Лебедь на воде
Лебедь плывет по воде. Фото: Новини.LIVE

К лебедям присоединились чайки, бакланы, а на побережье к вниманию людей пытаются присоединиться даже голуби, воробьи и собаки.

Утки на переправе
Белые утки и другие птицы на воде. Фото: Новини.LIVE
Лебеди заполонили понтонную переправу под Одессой - фоторепортаж - фото 5
Птицы питаются в воде. Фото: Новини.LIVE

Подкормка лебедей

Впрочем, подкормка пернатых несет определенные риски. Как предупреждают зоологи, хлеб, которым часто кормят птиц, является для них опасным. Он может вызвать тяжелые процессы брожения в желудочно-кишечном тракте. Лучше всего кормить птиц отварными зерновыми или специальным кормом.

Лебеди заполонили понтонную переправу под Одессой - фоторепортаж - фото 6
Пам'ятка для желающих покормить птиц. Фото: Новини.LIVE
Лебеди заполонили понтонную переправу под Одессой - фоторепортаж - фото 7
Описание лебедей, гостящих на переправе. Фото: Новини.LIVE

Лебеди на Сухом лимане каждый год дарят людям настоящее зимнее чудо. Главное - бережно относиться к природе и соблюдать правила, чтобы обеспечить комфортное существование пернатым соседям.

Напомним, в Одесской области собака упала в глубокую яму. Также мы писали, что возле антарктической станции "Академик Вернадский" родилось около тысячи маленьких пингвинов, академики показали милые кадры.

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15:22 Лебеди заполонили понтонную переправу под Одессой — фоторепортаж

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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