Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Години зі світлом на Одещині — в Укренерго дали графіки відключень на завтра arrow

Години зі світлом на Одещині — в Укренерго дали графіки відключень на завтра

11 серпня 2024 21:22
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення світла 12 серпня: яка ситуація на Одещині
Енергетики ремонтують лінії електропередач. Фото: Facebook/Укренерго
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одеській області у понеділок, 12 серпня, погодинні відключення електроенергії не прогнозуються. Однак у місті не виключені ремонтні роботи на електромережах. Також у разі великого навантаження на енергосистему країни, можуть запровадити екстрені відключення.

Читайте також:

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго

Інформація про відключення світла на 12 серпня. Фото: Укренерго
Інформація про відключення світла 12 серпня. Фото: Укренерго

Відключення світла на Одещині

Під час відключень графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантована наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.  
Відключення світла Одеса, група 1
Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса, група 2
Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Енергетики зазначають, що наразі немає загрози відключення у світло-сірій зоні. Однак одеситів все одно закликають не вмикати всі потужні прилади одночасно та помірно споживати електроенергію. Однак фахівці закликають користуватися технікою з 11:00 до 15:00.

Відключення світла Одеса, група 3
Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса, група 4
Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.
Відключення світла Одеса, група 5
Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса, група 6
Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

Також важливі новини дня по темі:

Одеса Одеська область електропостачання Укренерго Новини Одеси ДТЕК відключення світла світло

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:32 Значні руйнування всіх будівель — з'явилися супутникові знімки Бахмута

21:32 Прикордонники Помсти вдарили по окупантах у Серебрянському лісі — троє поранено

21:25 Шахтар сенсаційно програв Поліссю в УПЛ — після гри команди ледь не побилися

21:22 Години зі світлом на Одещині — в Укренерго дали графіки відключень на завтра

21:02 В Ужгороді масштабна пожежа — горять склади одного з підприємств

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

20:41 Зеленський заявив, що пріоритетом України є посилення ППО — головне зі звернення

20:36 Forbes назвав топ-5 українських зооритейлерів за прибутком у 2023 році

20:26 Олімпійські ігри-2024 — чого досягла Україна за підсумками головного старту чотириріччя

20:04 Синоптики заявили про повернення спеки в Україну — де чекати найвищих температур наступного тижня

19:45 На Херсонщині весь день лунали вибухи — дев'ятеро поранених

21:32 Значні руйнування всіх будівель — з'явилися супутникові знімки Бахмута

21:32 Прикордонники Помсти вдарили по окупантах у Серебрянському лісі — троє поранено

21:25 Шахтар сенсаційно програв Поліссю в УПЛ — після гри команди ледь не побилися

21:22 Години зі світлом на Одещині — в Укренерго дали графіки відключень на завтра

21:02 В Ужгороді масштабна пожежа — горять склади одного з підприємств

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

20:41 Зеленський заявив, що пріоритетом України є посилення ППО — головне зі звернення

20:36 Forbes назвав топ-5 українських зооритейлерів за прибутком у 2023 році

20:26 Олімпійські ігри-2024 — чого досягла Україна за підсумками головного старту чотириріччя

20:04 Синоптики заявили про повернення спеки в Україну — де чекати найвищих температур наступного тижня

19:45 На Херсонщині весь день лунали вибухи — дев'ятеро поранених

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

10 серпня 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

Text

17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

9 серпня 2024
Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Text

22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

Text

21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

Text

21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови