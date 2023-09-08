Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Голова ОВА Кіпер розповів про наслідки нічної атаки на Одещину: подробиці arrow

Голова ОВА Кіпер розповів про наслідки нічної атаки на Одещину: подробиці

8 вересня 2023 10:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Голова ОВА Кіпер розповів про наслідки нічної атаки на Одеську область
Робота ППО під час атаки на Україну дронами. Фото: ВВС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Російські окупанти не припиняють атак припортової інфраструктури Одеської області. За тиждень вони здійснили вже п'ятий масований удар по півдню, проте обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер. 

Читайте також:

"Уламками збитого безпілотника пошкоджено нежитлову будівлю. Також сталося загоряння сухої трави. Пожежу оперативно ліквідували. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає", — йдеться у повідомленні Кіпера. 

Скільки збили дронів

Над Одеською областю силам ППО вдалося збити 14 ворожих БпЛА, ще два — над Миколаївщиною. Всього окупанти по півдню України випустили 20 дронів.

Також були повідомлення про пуски ракет зі стратегічної авіації, проте вони не підтвердилися. 

Нагадаємо, 8 серпня російські окупанти завдали цинічного удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Відомо про одну постраждалу людину. 

Додамо, що цього ж ранку росіяни обстріляли приватний сектор у Сумах. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу. 

Також сьогодні зранку ракета окупантів поцілила в адмінбудівлю у Кривому Розі. Внаслідок атаки терористів загинула одна людина, ще дев'ятеро — поранені.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Нові інфекції, лікарі на окупованих територіях та робота під час війни. Ексклюзив з міністром Ляшко

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

11:40 Розвідка Британії попередила українських військових про небезпеку для Android

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз