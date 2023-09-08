Голова ОВА Кіпер розповів про наслідки нічної атаки на Одеську область

Робота ППО під час атаки на Україну дронами. Фото: ВВС

Російські окупанти не припиняють атак припортової інфраструктури Одеської області. За тиждень вони здійснили вже п'ятий масований удар по півдню, проте обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

"Уламками збитого безпілотника пошкоджено нежитлову будівлю. Також сталося загоряння сухої трави. Пожежу оперативно ліквідували. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає", — йдеться у повідомленні Кіпера.

Скільки збили дронів

Над Одеською областю силам ППО вдалося збити 14 ворожих БпЛА, ще два — над Миколаївщиною. Всього окупанти по півдню України випустили 20 дронів.

Також були повідомлення про пуски ракет зі стратегічної авіації, проте вони не підтвердилися.

Нагадаємо, 8 серпня російські окупанти завдали цинічного удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Відомо про одну постраждалу людину.

Додамо, що цього ж ранку росіяни обстріляли приватний сектор у Сумах. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу.

Також сьогодні зранку ракета окупантів поцілила в адмінбудівлю у Кривому Розі. Внаслідок атаки терористів загинула одна людина, ще дев'ятеро — поранені.