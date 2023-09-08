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Глава ОВА Кипер рассказал о последствиях ночной атаки на Одесчину: подробности

8 сентября 2023 10:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Глава ОВА Кипер рассказал о последствиях ночной атаки на Одесскую область
Работа ПВО во время атаки на Украину дронами. Фото: BBC
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Российские оккупанты не прекращают атак припортовой инфраструктуры Одесской области. За неделю они нанесли уже пятый массированный удар по югу, однако обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

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"Обломками сбитого беспилотника повреждено нежилое здание. Также произошло возгорание сухой травы. Пожар оперативно ликвидирован. Погибших и пострадавших, к счастью, нет", — говорится в сообщении Кипера.

Сколько сбили дронов

Над Одесской областью силам ПВО удалось сбить 14 вражеских БпЛА, еще два — над Николаевщиной. Всего оккупанты по югу Украины выпустили 20 дронов.

Также были сообщения о пусках ракет по стратегической авиации, однако они не подтвердились.

Напомним, 8 августа российские кафиры нанесли циничный удар по гражданской инфраструктуре Запорожья. Известно об одном пострадавшем человеке.

Добавим, что в это утро россияне обстреляли частный сектор в Сумах. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

Также сегодня утром ракета кафиров попала в админздание в Кривом Роге. В результате атаки террористов погиб один человек, еще девять — ранены.

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